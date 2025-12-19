الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

القومي لحقوق الإنسان يشارك في عمومية الجمعية الفرنكفونية بالرباط

المؤتمر العام والجمعية
المؤتمر العام والجمعية العمومية للجمعية الفرنكفونية بالرباط
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر العام والجمعية العمومية للجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان (AFCNDH)، المنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان".

ومثّل المجلس في هذا المؤتمر  سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجاسمين وهدان، الباحثة بملفي الشبكات الإقليمية والفرنكفونية بالإدارة العامة للتنسيق والتواصل مع الآليات الدولية.

وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن ثماني عشرة مؤسسة وطنية فرنكفونية لحقوق الإنسان، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز حوكمة أنشطة الجمعية من خلال تحديد مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026.

وقد ركزت المناقشات على مراجعة الهيكل المؤسسي، وإعادة هيكلة الأجهزة الداخلية للجمعية، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر التمويل ورفع مستوى مساهمات الأعضاء.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى  سعيد عبد الحافظ بالسيد ميشيل فورست، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة والأمين العام للجمعية، حيث ناقشا أوجه التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الية الحوار بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد دعت الجمعية إلى بناء قدرات الكوادر المؤهلة ومتعددة التخصصات من خلال التدريب المستمر واستخدام الأدوات التكنولوجية المتطورة، مؤكدةً على الحاجة الماسة إلى التعاون وتعزيز الحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي ختام أعمال المؤتمر، شارك وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في انتخابات رئاسة الجمعية، التي أسفرت عن انتخاب ممثل رواندا رئيسًا للجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان.

