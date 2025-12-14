السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد

18 حجم الخط

قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، لا يُعد مجرد عملية رصد أو توثيق لحالة حقوق الإنسان، وإنما يمثل جهدًا مؤسسيًا متكاملًا ومتواصلًا، شارك في إعداده جميع أعضاء المجلس، إلى جانب لجنة إعداد التقرير، من خلال عمل جماعي اعتمد على تحليل شامل للتشريعات والسياسات العامة والممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان.



التقرير الثامن عشر لقومي حقوق الإنسان

وأوضح «كارم» خلال إطلاق التقرير السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن تقرير هذا العام يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي بالغ التعقيد، تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، فضلًا عن تداعيات الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وما تفرضه هذه الأوضاع من تحديات إضافية على مسارات حماية وتعزيز حقوق الإنسان.



صورة شاملة لحالة حقوق الإنسان

وأكد رئيس المجلس حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقديم تقرير موضوعي ومتوازن، يعكس صورة شاملة لحالة حقوق الإنسان، من خلال إبراز الجهود التي بذلتها الدولة ومؤسساتها المختلفة لتعزيز الحقوق والحريات، دون إغفال التحديات القائمة أو أوجه القصور والاختلالات التي ما زالت تتطلب المعالجة والتطوير، مؤكدًا أن المجلس يتبنى منهجية تقوم على الاعتراف بالمشكلات باعتبار أن النقد البنّاء يمثل أحد الركائز الأساسية للوصول إلى حلول فعّالة ومستدامة.

التوازن بين حقوق الأنسان ومقتضيات الأمن القومي



وأشار إلى أن التقرير تناول بشكل موسّع قضايا تطوير السياسات العامة، والسعي لتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن القومي ومتطلبات احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، موضحًا أن ما ورد في التقرير يستند إلى أحكام الدستور المصري، والمعايير الدولية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وذلك من خلال تفاعل وتعاون مع مختلف الجهات المعنية.



وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن دور المجلس لا يهدف إلى توجيه اللوم أو الانتقاد من أجل الانتقاد، بل يؤمن أن النقد البناء القائم تقديم حلول حقيقية وتوصيات عملية من شأنها دعم مسار الإصلاح وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مثمنًا في هذا الإطار التعاون القائم مع مختلف مؤسسات الدولة، والذي يتم في إطار من الاحترام المتبادل، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على استقلالية المجلس في أداء مهامه واختصاصاته.



تحسين حالة حقوق الإنسان مسئولية مشتركة

دعا السفير محمود كارم إلى ضرورة توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في جهود تطوير حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني بكافة مكوناته، إلى جانب مؤسسات الدولة المختلفة، باعتبار أن تعزيز حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

