سياسة

سعيد عبد الحافظ: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعكس حضورها على الساحة الدولية

الحقوقي سعيد عبد
الحقوقي سعيد عبد الحافظ، فيتو

قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خطوة مهمة جدًّا، ونجاح  للدبلوماسية المصرية لا شك، الذي يعكس حضورها على الساحة الدولية  واعتراف من المجتمع الدولي بدور مصر في مجال حقوق الإنسان. 

 

وأضاف «عبد الحافظ» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»  أن  عضوية المجلس، سيكون  فرصة لمصر للمشاركة  في صياغة القرارات الدولية، ومناقشة الأوضاع الحقوقية في العالم من موقع صانع القرار،  فضلا عن أن الفوز بهذه العضوية  ستمنح مصر فرصة لعرض رؤيتها وحلولها لكافة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. 

 

وتابع:" ستتمكن  مصر كذلك  من خلال عضويتها أن تلعب دورًا أكبر في دعم القضايا الإفريقية والعربية داخل المجلس، والدفاع عن مبادئ العدالة الدولية في القضايا الفلسطينية والسودانية والإفريقية بوجه عام".

 

فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان 

وفازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، وذلك خلال الانتخابات التي تمت أمس الثلاثاء ١٤ أكتوبر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحصلت مصر على ١٧٣ صوتًا تأكيدًا لحجم الدعم الدولي لترشحها. ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، منها فترتين خلال رئاسة الرئيس السيسي، بما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

ويمثل ذلك انتصارًا جديدًا للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسى، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

الجريدة الرسمية