الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

يخوض اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.



وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف القائمة التي ستخوض مباراة الحرس المقبلة.



ويفتقد نادي الزمالك لخدمات كل من محمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد مع المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى التونسي سيف الدين الجزيري والأنجولي شيكو بانزا للتواجد في صفوف منتخبي بلادهما لخوض أمم أفريقيا.



ويفتقد الزمالك خدمات الثلاثي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع للإصابة والمغربي محمود بنتايج الذي توج بالأمس مع منتخب بلاده ببطولة كأس العرب.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها غدًا السبت على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.



وكان الزمالك تعادل مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى للبطولة.

