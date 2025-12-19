الجمعة 19 ديسمبر 2025
رياضة

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

مران الزمالك
مران الزمالك
يخوض اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.


وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف القائمة التي ستخوض مباراة الحرس المقبلة.


ويفتقد  نادي الزمالك لخدمات كل من محمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد مع المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى التونسي سيف الدين الجزيري والأنجولي شيكو بانزا للتواجد في صفوف منتخبي بلادهما لخوض أمم أفريقيا.


ويفتقد الزمالك خدمات الثلاثي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع للإصابة والمغربي محمود بنتايج الذي توج بالأمس مع منتخب بلاده ببطولة كأس العرب.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها غدًا السبت على ستاد  المقاولون العرب، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.


وكان الزمالك تعادل مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى للبطولة.

 

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يلتقى الزمالك مع حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يلتقى الزمالك مع حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر.

الجريدة الرسمية
