شيخ الأزهر ينعى محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

نعى الدكتور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثَّقافة الأسبق، وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، الَّذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، بعد مسيرة علميَّةٍ وثقافيَّة ووطنية حافلة بالعطاء.

وأشار شيخ الأزهر إلى تكريس العالم الراحل حياته لخدمة العلم والفكر، وإسهاماته البارزة لإثراء الدراسات التاريخية العربية.

وأكد الإمام الأكبر أن العالم الراحل كان مثالًا للعالم الأزهري المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، ونموذجًا للنخبة المثقفة، المؤمن بدور الثقافة في بناء الوعي الوطني وصون الهوية الحضارية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى طلَّابه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدَّمه من علم نافع في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الدكتور محمد صابر عرب، الذى انتقل إلى جوار رب كريم بعد مسيرة وطنية وعلمية حافلة بالعطاء والإخلاص.

وأكد مفتى الجمهورية أن الراحل - رحمه الله - كان عَلَمًا بارزًا من أعلام الفكر والثقافة، وأحد أبرز المؤرخين المصريين، وكان قامة وطنية مخلصة أسهم بعلمه وفكره فى خدمة الثقافة المصرية، وفى ترسيخ قيم الوعى والانتماء، ضاربًا مثالًا وأنموذجًا للعالم المثقف الذى جمع بين المعرفة والمسؤولية العامة، تاركًا خلفه إرثًا علميًّا رصينًا أسهم فى إثراء المكتبة المصرية والعربية.

