الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر ينعى محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

أ. د. الدكتور أحمد
أ. د. الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر , فيتو
18 حجم الخط
ads

نعى الدكتور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثَّقافة الأسبق، وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، الَّذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، بعد مسيرة علميَّةٍ وثقافيَّة ووطنية حافلة بالعطاء.

وأشار شيخ الأزهر إلى تكريس العالم الراحل حياته لخدمة العلم والفكر، وإسهاماته البارزة لإثراء الدراسات التاريخية العربية.

وأكد الإمام الأكبر أن العالم الراحل كان مثالًا للعالم الأزهري المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، ونموذجًا للنخبة المثقفة، المؤمن بدور الثقافة في بناء الوعي الوطني وصون الهوية الحضارية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى طلَّابه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدَّمه من علم نافع في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

كما نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الدكتور محمد صابر عرب، الذى انتقل إلى جوار رب كريم بعد مسيرة وطنية وعلمية حافلة بالعطاء والإخلاص.

وأكد مفتى الجمهورية أن الراحل - رحمه الله - كان عَلَمًا بارزًا من أعلام الفكر والثقافة، وأحد أبرز المؤرخين المصريين، وكان قامة وطنية مخلصة أسهم بعلمه وفكره فى خدمة الثقافة المصرية، وفى ترسيخ قيم الوعى والانتماء، ضاربًا مثالًا وأنموذجًا للعالم المثقف الذى جمع بين المعرفة والمسؤولية العامة، تاركًا خلفه إرثًا علميًّا رصينًا أسهم فى إثراء المكتبة المصرية والعربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر جامعة الأزهر محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق وزير الثقافة الأسبق فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف

مواد متعلقة

خلال اتصال هاتفي، شيخ الأزهر يهنئ محمد بن زايد بعيد الاتحاد الـ 54 للإمارات

شيخ الأزهر يستقبل رئيس التنظيم والإدارة لبحث توفير احتياجات التعليم الأزهري قبل الجامعي

شيخ الأزهر يلتقي طلاب مدرسة "الإمام الطيب" ويشيد بحفظهم المتقن لكتاب الله بالقراءات العشر

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

الأهلي يقترب من إعلان التجديد لديانج لمدة ثلاثة مواسم

"سور الأزبكية" يرفع استغاثة للرئيس لإنقاذ مشاركته بمعرض الكتاب 2025

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads