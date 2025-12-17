الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ذوو الهمم لم يكونوا يوما هامشا في التاريخ الإسلامي

فضيلة د. أحمد الشرقاوي،
فضيلة د. أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية
18 حجم الخط

قال فضيلة د. أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، نيابة عن فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إن ذوي الهمم لم يكونوا يومًا هامشًا في التاريخ الإسلامي، بل كانوا فاعلين ومتعلمين ومنتجين ونماذج يحتذى بها في الصبر والعلم والعمل.

ذوو الهمم لم يكونوا يومًا هامشًا في التاريخ الإسلامي

وأضاف فضيلته خلال كلمته باحتفالية الأزهر السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التاريخ الإسلامي قدم أمثلة حية تثبت هذا المبدأ، من هؤلاء: عبد الله بن أم مكتوم  وعطاء بن أبي رباح، والإمام الترمذي، والإمام الزمخشري، رضي الله عنهم، وتؤكد هذه النماذج أن التمكين يبدأ بالعلم، وأن الحضارة الإسلامية لم تقص ذوي الهمم، بل أعطتهم الفرصة ليكونوا فاعلين ومؤثرين في مجال الدين والعلم والمعرفة.

 

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ذوو الهمم لم يكونوا يومًا هامشًا في التاريخ الإسلامي

وتابع فضيلته أن قطاع المعاهد الأزهرية يأتي في صدر المسؤولية الوطنية والتربوية، فهو الذراع التنفيذي للأزهر الشريف في التعليم المباشر، والأساس في نهضة التعليم وتمكين ذوي الهمم، حيث توضع الرسالة العلمية والإنسان في المقام الأول، وتكون العناية بالتعليم قبل كل نشاط داعم آخر.

وبيّن أن قطاع المعاهد الأزهرية نفذ منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج الرائدة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها: تنظيم معسكرات تربوية وتعليمية للطلاب المكفوفين، وتقديم برامج وأنشطة مخصصة لطلاب زوايا الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة معسكرات لتعلم طريقة برايل، بالإضافة إلى تطبيق نظام التخفيف في الامتحانات وفق الضوابط المنظمة، واعتماد الكارت الخدمي للطلاب، لتسهيل وصولهم إلى كل الخدمات بسلاسة وكرامة.

واختتم كلمته، أن ذوي الهمم في المعاهد ليسوا أعباء، بل هم طاقات كامنة، ومسؤولية عظيمة، وامتداد طبيعي لتاريخ إسلامي عظيم أنصفهم، ورسالة الأزهر الشريف تجسد هذا المبدأ على الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر الشريف أحمد الشرقاوي الاحتياجات الخاصة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المعاهد الأزهرية ذوي الهمم ذوي الاعاقة

مواد متعلقة

وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية يفتتحان معرضًا للأعمال الفنية لذوي الهمم

وزارة الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة

وزير الأوقاف يؤكد لقاضي فلسطين موقف مصر الثابت والداعم للقضية

عالم أزهري يوضح حكم التشبه بـ"خالد بن الوليد"

الأزهر يعزِّي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشِّفاء العاجل للمصابين

وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود

الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: "أتجهز للمسابقة منذ سنتين"

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

النائب حشمت أبو حجر يكشف سبب انسحابه من انتخابات النواب بدائرة البساتين ودار السلام

بعد انتهاء معاينة النيابة، نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بالإسكندرية (صور)

يزن النعيمات يجرى جراحة الرباط الصليبي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads