الحصر العددي للدائرة السابعة بالدقهلية ومقرها المطرية

فرز الاصوات، فيتو
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الحصر العددي للدائرة  السابعة بالدقهلية ومقرها "المطرية"

  أحمد الحديدي - مستقل -  52190
 عادل سالم - مستقل -  38894
 البدوي جميز -  مستقل -  26285
 إيهاب العمدة - حماة وطن - 26187

 

 


 

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء الخميس، مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم والمطلوب.

محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

وتابع المحافظ تجهيزات اللجنة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الدولة تُعامِل جميع المرشحين على قدم المساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وشدد على توفير مصادر بديلة للإضاءة باللجنة.

تكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات

ووجَّه محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات أو عوائق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة لقيام اللجنة بنهامها بسهولة ويسر.

توفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة

ووجَّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

