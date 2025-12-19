بالأرقام، نتائج حملة مرورية خلال 24 ساعة على الطرق الزراعية

18 حجم الخط

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور واستهدفت ضبط المخالفات المرورية على الطرق الزراعية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1103 مخالفات تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 51 دراجة نارية مخالفة، 68 مخالفة موقف عشوائي، 119 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

الإشارات الضوئية لتأمين حركة سير المركبات

نستعرض فيما يلي الإشارات الضوئية وفقا لما هو متوافق عليه عالميًّا، وبحسب ما أكده قانون المرور لخلق حالة من التناغم المروري:

-الضوء الأخضر: يعني استمرار سير المركبات.

-الضوء الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.

-الضوء البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر يعني أنه على قائد المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عمودي مع الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فالمركبة أن تستمر في السير مع أخذ الحيطة والحذر من وجود مركبات قد تحركت بالفعل في الاتجاهات الأخرى.

-الضوء الأحمر المتقطع: يعني وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية وعدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ.

-الضوءالبرتقالي المتقطع: يعني السماح لقائدي المركبات بالاستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين.

