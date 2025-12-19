الجمعة 19 ديسمبر 2025
إنبي يكشف موقف بيع ثنائي الفريق للاتحاد السكندري

كشف محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي إنبي، عن موقف النادي من بيع الثنائي مصطفى شكشك وأحمد صبيحة في الانتقالات الشتوية.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، إن محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، عقد جلسة مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، من أجل الحصول على خدمات الثنائي مصطفى شكشك وأحمد صبيحة.

وأضاف، أن نادي الاتحاد السكندري طلب التعاقد مع الثنائي، ولكن من خلال مفاوضات شفهية فقط من قبل محمد سلامة رئيس النادي السكندري، دون وصول عرضًا رسميًّا من زعيم الثغر لنادي إنبي.

وأكد، حتى الآن لم نتلقَ عرضًا رسميًّا من الاتحاد السكندري لضم الثنائي، ولكننا سننتظر وصول العرض الرسمي ومن ثم اتخاذ القرار بشأن الثنائي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

 

وعلى صعيد آخر قررت إدارة المسابقات نقل مباراة البنك الأهلي أمام إنبي في دور الستة عشرة من مسابقة كأس مصر، من إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لتقام على إستاد الجيش ببرج العرب.

 

موعد مباراة البنك الأهلي أمام إنبي

وتقام مباراة البنك الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر يوم 28 ديسمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في الثانية والنصف مساء.

