إنبي يكشف موقف بيع ثنائي الفريق للاتحاد السكندري

18 حجم الخط

كشف محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي إنبي، عن موقف النادي من بيع الثنائي مصطفى شكشك وأحمد صبيحة في الانتقالات الشتوية.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، إن محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، عقد جلسة مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، من أجل الحصول على خدمات الثنائي مصطفى شكشك وأحمد صبيحة.

وأضاف، أن نادي الاتحاد السكندري طلب التعاقد مع الثنائي، ولكن من خلال مفاوضات شفهية فقط من قبل محمد سلامة رئيس النادي السكندري، دون وصول عرضًا رسميًّا من زعيم الثغر لنادي إنبي.

وأكد، حتى الآن لم نتلقَ عرضًا رسميًّا من الاتحاد السكندري لضم الثنائي، ولكننا سننتظر وصول العرض الرسمي ومن ثم اتخاذ القرار بشأن الثنائي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

وعلى صعيد آخر قررت إدارة المسابقات نقل مباراة البنك الأهلي أمام إنبي في دور الستة عشرة من مسابقة كأس مصر، من إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لتقام على إستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة البنك الأهلي أمام إنبي

وتقام مباراة البنك الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر يوم 28 ديسمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في الثانية والنصف مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.