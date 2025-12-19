الجمعة 19 ديسمبر 2025
محافظات

الحصر العددي لجولة الإعادة في انتخابات النواب بشبين القناطر بالقليوبية

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة شبين القناطر بـمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات

 

اللجنة العامة بشبين القناطر القليوبية تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 377330 ناخبًا، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 57835 ناخبًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 2080 صوتًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 55755 صوتًا.

اللجنة تعلن الحصر العددي على المقاعد الفردية

وحصل كل مرشح بـشبين القناطر وفق ترتيب بطاقة التصويت على النحو التالي:

- عادل السعيد حسن القرم 21592 صوتًا.
- عبد العزيز محمد حسين الصفتي 34163 صوتًا.

في سياق آخر أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

 

اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 647705 ناخبين، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 77847 ناخبًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 4232 صوتًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 73615 صوتًا.

