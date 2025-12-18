قبل غلق صناديق الاقتراع، إقبال الناخبين على التصويت بلجنة مركز الثقافة بفايد (فيديو)

18 حجم الخط

أجرت"فيتو" قبل قليل بثًا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية، لمتابعة عمليات التصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

إقبال من الناخبين على صناديق الاقتراع

وشهدت لجنة مركز ثقافة فايد في محافظة الإسماعيلية، إقبالًا من الناخبين على عمليات التصويت، أمام صناديق الاقتراع وذلك قبل غلق صناديق الاقتراع بعدة ساعات.

وكان قد تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، أعمال فتح المقرات الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي انطلقت داخل جمهورية مصر العربية أمس الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ وتستمر حتى اليوم الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥.

متابعة فتح مقار اللجان الانتخابية

واطمأن أكرم على فتح كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها حتى التاسعة مساء اليوم موعد غلق الصناديق وإسدال الستار عن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد محمد الاسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والعميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

متابعة تقديم الدعم اللوجيستي

وأكد أكرم تقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

توفير الكراسي المتحركة لذوى الهمم وكبار السن

وأضاف أكرم أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والأزهر.

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية كانت قد قامت بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

