الجمعة 19 ديسمبر 2025
الخارجية الإسبانية تحذر: العقوبات الأمريكية تهدد عمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل خطير

أفادت وزارة الخارجية الإسبانية، مساء الخميس، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية سيكون لها تأثير خطير في سير عمل المحكمة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، عزم بلاده فرض عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى استهدافهما إسرائيل.

 

عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عقوبات على المدعي العام كريم خان ونائبيه و6 قضاة، ردا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

 

79 دولة تعلن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية

وفي فبراير الماضي، أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة.

وقالت الدول الـ 79 التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في بيان مشترك إن هذه العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.

