واشنطن تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ما القصة؟

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم، فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"التهديد المستمر للأمريكيين والإسرائيليين".

خلفية القرار الأمريكي

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القضاة المشمولين بالعقوبات تورطوا في إجراءات تحقيق أو محاكمات أو اعتقالات بحق مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، معتبرة أن هذه الخطوات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

تأكيد على حماية الأمريكيين والإسرائيليين

وأكدت الخارجية أن هذه العقوبات تأتي في إطار التزام واشنطن بالدفاع عن مواطنيها وعن إسرائيل ضد ما تعتبره استهدافًا غير عادل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

توتر متصاعد مع المحكمة الجنائية الدولية

ويُتوقع أن يثير القرار الأمريكي جدلًا واسعًا على الساحة الدولية، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية تُعد جهة قضائية مستقلة مكلفة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، بينما ترفض الولايات المتحدة وإسرائيل الخضوع لاختصاصها القضائي.

