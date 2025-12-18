الخميس 18 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية

قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال مساء اليوم الخميس: سنفرض عقوبات على قاضيين بالجنائية الدولية لاستهدافهما إسرائيل.

 

عقوبات أمريكية علي المحكمة الجنائية الدولية

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عقوبات على المدعي العام كريم خان ونائبيه و6 قضاة، ردا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

 

79 دولة تعلن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية

وفي فبراير الماضي، أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة.

وقالت الدول الـ 79 التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في بيان مشترك إن هذه العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.

