هولندا تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

أعلن وزير خارجية هولندا، كاسبار فيلدكامب، إدانة بلاده للعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة تمس استقلال القضاء الدولي، وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة والمساءلة على المستوى العالمي.

هولندا تؤكد دعمها الكامل للمحكمة الجنائية الدولية

وشدد وزير الخارجية الهولندي على أن بلاده تقف بشكل واضح إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، انطلاقًا من كونها مؤسسة قضائية دولية مستقلة، تلعب دورًا محوريًا في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، وعلى رأسها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

دعوة لضمان عمل المحكمة دون ضغوط أو عوائق سياسية

وأكد الوزير أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تتمكن من أداء مهامها دون أي عوائق أو ضغوط سياسية أو اقتصادية، مشيرًا إلى أن فرض العقوبات عليها أو على العاملين بها يقوض مبدأ سيادة القانون الدولي، ويبعث برسائل سلبية حول احترام العدالة الدولية.

لاهاي تتحمل مسؤولية خاصة باعتبارها مقر المحكمة



وأوضح وزير الخارجية أن هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة لمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تشعر بمسؤولية خاصة تجاه حماية استقلال المحكمة وضمان قدرتها على العمل بحرية، وفقًا للمواثيق الدولية والاتفاقيات التي أنشئت بموجبها.

مخاوف أوروبية من تداعيات العقوبات على العدالة الدولية

وأشار الوزير إلى أن العقوبات الأمريكية لا تمس المحكمة وحدها، بل قد يكون لها تأثير أوسع على منظومة العدالة الدولية ككل، محذرًا من أن تسييس عمل الهيئات القضائية الدولية قد يؤدي إلى إضعاف الثقة العالمية في آليات المحاسبة القانونية.

دعوة للحوار واحترام النظام الدولي القائم على القانون



وختم وزير خارجية هولندا تصريحاته بدعوة جميع الأطراف إلى احترام النظام الدولي القائم على سيادة القانون، واللجوء إلى الحوار والتعاون الدولي بدلًا من فرض العقوبات، مؤكدًا أن دعم المحكمة الجنائية الدولية هو دعم للعدالة وحقوق الإنسان في العالم أجمع.

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء اليوم الخميس: سنفرض عقوبات على قاضيين بالجنائية الدولية لاستهدافهما إسرائيل

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عقوبات على المدعي العام كريم خان ونائبيه و6 قضاة، ردا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

