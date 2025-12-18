حملة مكبرة لقطع وصلات المياه الخلسة بأكتوبر الجديدة

18 حجم الخط

كشف المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة عن شن حملة أمنية ميدانية موسعة استهدفت منطقة "غرب المطار "، للقضاء على ظاهرة وصلات المياه غير الشرعية (الخلسة).

وأكد على تحرير 18 محضرًا: نجحت اللجنة المختصة بالخلسة بقيادة م غالي السباعي، بالتنسيق مع أمن الجهاز وشرطة التعمير، في ضبط 18مخالفة صريحة ووصلات عشوائية.

تأتي هذه التحركات تنفيذًا للقانون الذي ينص على عقوبات رادعة للمخالفين تصل غرامتها إلى 200 ألف جنيه مع احتمالية الحبس.

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز، أن هذه التعديات تتسبب في ضعف ضغوط المياه وتؤثر سلبًا على الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين، مشددًا على أن الحملات ستظل مستمرة ومفاجئة.

من جانبه، دعا المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، سكان المدينة إلى المبادرة بتقنين أوضاعهم وتركيب العدادات مسبقة الدفع، مشددًا على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي تعديات لضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على المال العام.

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.

ومن جانبه، صرح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجًا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشيًا مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.

شهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم السيدة/ هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيدة/ أمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب بنك "SAIB" حضر طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.

