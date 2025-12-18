الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

انتخابات النواب 2025، نتيجة الحصر العددي باللجنة الفرعية رقم 81 بمدرسة جمصة للتعليم الأساسي

الفرز بأحد اللجان،
الفرز بأحد اللجان،
 حصلت فيتو على الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في اللجنة الفرعية رقم 81 بمدرسة جمصة للتعليم الأساسي ومقرها مدينة جمصة.

إجمالي من لهم حق التصويت 545 ناخبا.

الأصوات الباطلة 7 أصوات.

الأصوات الصحيحة 538 صوتا.

وينافس 4 مرشحين على مقعدين وجاء الحصر العددي لكل مرشح. 

الهامى عجينة 363 صوتا.

أحمد عرفة 300 صوت.

محمود عثمان 117 صوتا.

عوض أبو النجا 296 صوتا.

مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

ومن جانبه تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم والمطلوب.

محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

وتابع المحافظ تجهيزات اللجنة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الدولة تُعامِل جميع المرشحين على قدم المساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وشدد على توفير مصادر بديلة للإضاءة باللجنة.

تكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات

ووجَّه محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات أو عوائق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة لقيام اللجنة بنهامها بسهولة ويسر.

توفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة

ووجَّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

