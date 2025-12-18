أخبار الرياضة اليوم: المغرب بطلا لكأس العرب.. منتخب الفراعنة يواجه إسبانيا وديا.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. مصريان بمعسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 بعد الفوز على الأردن 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس العرب والمقام في قطر.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2/2.

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة القلعة الحمراء لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، رسميًا، عن إقامة مباراة بين منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره إسبانيا، خلال توقف مارس المقبل، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر حاليًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقبلة، وستكون أول مباراة أمام زيمبابوي يوم الإثنين المقبل.

يشارك الحكم الدولي أمين عمر، في معسكر إعداد الحكام المرشحين للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك العام المقبل 2026.

ويُقام معسكر الإعداد للحكام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر فبراير 2026.

تعادل فريق مودرن سبورت مع نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بافتتاح منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

افتتح مودرن سبورت التسجيل عن طريق غنام محمد في الدقيقة 14، فيما تعادل البنك الأهلي عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 62.

قال ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة للاعبين للمشاركة ‏بالمباريات بشكل أكبر، وتجهيز الجميع خلال فترة مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

فيما شدد على أن الأهلي ‏يستهدف الفوز بكل البطولات خلال الموسم الجاري.‏

نجح محمد ربيع حريمات قائد منتخب المغرب في التتويج بجائزة أفضل لاعب ببطولة كأس العرب 2025 والتي أقيمت في قطر، وفاز باللقب أسود الأطلس بعد التغلب على الأردن 3-2.

وكان منتخب المغرب حقق لقب كأس العرب للمرة الأولى في عام 2012، ويفوز بها للمرة الثانية في 2025.

قال مهاب سعيد لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد المنضم حديثا لصفوف فريق كيل الألماني، إن اللعب في الدوري الألماني كان حلما يراوده منذ سنوات، وأن نادي كيل هو أحد أكبر الأندية على مستوى العالم.

وأكد مهاب سعيد، أن تواجده في الدوري الألماني سيمنحه الفرصة من أجل التألق وإثبات الذات، وأن اللعب تحت قيادة مدير فني كبير بحجم فيليب جيتشا سيضيف له الكثير فنيا وبدنيا.

نجح مهدي بنعبيد حارس مرمى منتخب المغرب في التتويج بجائزة أفضل حارس ببطولة كأس العرب 2025 والتي أقيمت في قطر، وفاز باللقب أسود الأطلس بعد التغلب على الأردن 3-2.

وكان منتخب المغرب حقق لقب كأس العرب للمرة الأولى في عام 2012، ويفوز بها للمرة الثانية في 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.