حمزة نمرة يبهر جمهوره بمقطع من أغنية "يا ليالي"

أبهر الفنان حمزة نمرة جمهوره بمقطع من أغنيته الجديدة “يا ليالي”.

ودندن حمزة نمرة بمقطع من الأغنية في فيديو مصور نشره عبر صفحته على فيس بوك، وتفاعل معه الجمهور بحرارة شديدة.

ألبوم حمزة نمرة

وكان الفنان حمزة نمرة أطلق أربع أغنيات في الدفعة الأخيرة من إصدارات ألبومه الجديد "قرار شخصي"، والذي طرحه على دفعات خلال الأسابيع الأخيرة.

وضمت الدفعة الأخيرة أغنية "كايرو" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة رفقة أندريه مينا وتوزيع الأخير.

بحانب أغنية "مابتلاقينيش" من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة مع رامي بدران وتوزيع الموسيقي اللبناني أوبستوليس مالياس.

كما يتعاون حمزة نمرة لأول مرة مع الشاعرة "كوثر مصطفى" عبر أغنية "كده الأيام" وتولى خلالها مهمة تلحينها وتوزيعها.

كما اختتم حمزة نمرة إصدارات ألبومه عبر أغنية "قرار شخصي رقم واحد" والتي تحمل اسم الألبوم، وتعاون خلالها مع الكاتب والشاعر عمر طاهر، ومن ألحان وتوزيع حمزة.

