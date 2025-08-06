الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

كليب وأغنيتان، حمزة نمرة يطلق ثالث دفعات ألبوم قرار شخصي (فيديو)

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

طرح الفنان حمزة نمرة الدفعة الثالثة من أغنيات ألبومه الجديد "قرار شخصي" على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

أغنية وافتكر 

وتضم الدفعة الجديدة ثلاثة أغنيات، بداية من "وافتكر" من كلمات الشاعر حازم ويفي وألحان حمزة نمرة وتوزيع أندريه مينا. 

أغنية بتستخبى 

بينما تحمل الأغنية الثانية اسم "بتستخبى"، من كلمات محمود فاروق ولحن حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري، وتحمل لونا موسيقيا مميزا على طريقة الشعبي السويسي والسمسمية.

كليب طال غيابك 

في حين تم إصدار الأغنية الثالثة "طال غيابك" على طريقة الفيديو كليب المصور، وتحمل في طياتها جانبا عاطفيا ورومانسيا، وتعاون خلالها حمزة نمرة مع الشاعر محمود فاروق بينما لحنها حمزة بمشاركة أندريه مينا بينما وزعها الأخير.

ألبوم حمزة نمرة الجديد 

ويضم ألبوم حمزة نمرة الجديد 13 أغنية، قرر السير خلاله على نهج تسويقي غير معتاد بإطلاقه على أربع دفعات أسبوعية في تمام السابعة مساء كل أربعاء، تحمل الثلاث دفعات الأولى ثلاثة أغنيات بينما يختمها بالدفعة الرابعة التي تضم أربع أغنيات من بينها أغنية الألبوم الرئيسية "قرار شخصي".

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