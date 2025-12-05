الجمعة 05 ديسمبر 2025
حمزة نمرة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة من توزيع عمرو الخضري

انتهى  المطرب حمزة نمرة من تسجيل أغنية جديدة في الاستوديو من المفترض طرحها قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

أغنية حمزة نمرة الجديدة

وتأتي أغنية حمزة الجديدة  بالتعاون مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري من بعد طرح لأحدث ألبوماته أحكي علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وكان الفنان حمزة نمرة أطلق أربع أغنيات في الدفعة الأخيرة من إصدارات ألبومه الجديد "قرار شخصي"، والذي طرحه على دفعات خلال الأسابيع الأخيرة. 

وضمت الدفعة الأخيرة أغنية "كايرو" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة رفقة أندريه مينا وتوزيع الأخير.

بحانب أغنية "مابتلاقينيش" من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة مع رامي بدران وتوزيع الموسيقي اللبناني أوبستوليس مالياس.

كما يتعاون حمزة نمرة لأول مرة مع الشاعرة "كوثر مصطفى" عبر أغنية "كده الأيام" وتولى خلالها مهمة تلحينها وتوزيعها.

كما اختتم حمزة نمرة إصدارات ألبومه عبر أغنية "قرار شخصي رقم واحد" والتي تحمل اسم الألبوم، وتعاون خلالها مع الكاتب والشاعر عمر طاهر، ومن ألحان وتوزيع حمزة. 

وخاض حمزة نمرة خلال ألبومه الجديد "قرار شخصي" تجربة تسويقية غير معتادة عبر إطلاق أغنياته الثلاث عشرة على أربع دفعات أسبوعية على مدار شهر متواصل، بواقع ثلاث أغنيات مساء كل أربعاء ختاما برباعية أغاني في الدفعة النهائية. 

