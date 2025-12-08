حمزة نمرة: السعودية بلدي وكنت مبسوط وسط أهلي بعد الحفل الأخير (فيديو)

18 حجم الخط

قال الفنان حمزة نمرة إنه يعتبر المملكة العربية السعودية بلده، مؤكدًا أن ولادته كانت هناك، وذلك في أول تصريحات له بعد الحفل الأخير الذي أحياه بمشاركة مروان بابلو وكايروكي.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح نمرة: "السعودية بلدي طبعًا… عِشت فيها ومولود فيها، وكنت مبسوط وأنا وسط أهلي، وإن شاء الله نحضر تاني".

ألبوم "قرار شخصي"

وكان حمزة نمرة قد طرح مؤخرًا أربع أغنيات جديدة ضمن الدفعة الأخيرة من ألبومه الحديث "قرار شخصي"، الذي اعتمد فيه أسلوب الإصدار على دفعات أسبوعية خلال الأسابيع الماضية.

الأغنيات الجديدة في الدفعة الأخيرة

"كايرو": كلمات فلبينو، وألحان حمزة نمرة بمشاركة أندريه مينا، وتوزيع أندريه.

"مابتلاقينيش": كلمات محمود فاروق، وألحان حمزة نمرة ورامي بدران، وتوزيع الموسيقي اللبناني أوبستوليس مالياس.

"كده الأيام": أول تعاون بين حمزة نمرة والشاعرة كوثر مصطفى، حيث تولى نمرة تلحين الأغنية وتوزيعها.

"قرار شخصي رقم واحد": الأغنية التي تحمل اسم الألبوم، من كلمات عمر طاهر، وألحان وتوزيع حمزة نمرة.

تجربة طرح غير تقليدية

وخاض نمرة في ألبوم "قرار شخصي" تجربة تسويقية جديدة من خلال طرح 13 أغنية على مدار أربعة أسابيع، بواقع ثلاث أغنيات كل أربعاء، قبل أن يختتم الإصدارات بالدفعة الأخيرة التي ضمّت أربع أغنيات.

