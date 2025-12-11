بيت الغناء العربي يستضيف "نغم باند" غدًا

18 حجم الخط

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي عن إقامة في السابعة مساء غدًا الجمعة الموافق 12 ديسمبر حفل لفرقة "نغم باند" للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عادل السنباطى، وذلك بمقر بيت الغناء العربى بشارع المعز.

يحيي الحفل النجمة جنات قاسم بباقة من أجمل الأغاني منها: “الوداع” لوردة، “انا وقلبي يا روح قلبي” لشادية، “اسأل روحك” لام كلثوم، “في يوم وليلة” لوردة، كما يقدم الفنانان عبد المنعم غرابة وأحمد عثمان مجموعة من اجمل اغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مع فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو عادل السنباطى وباقة من العازفين.

فريق نغم باند

فريق “نغم باند” يقدم مزيج من أنماط الغناء المختلفة تجمع بين الأغاني التراثية القديمة والفلكلور والأغاني المعاصرة.

وتأتي هذه الأمسية ضمن جهود صندوق التنمية الثقافية في تنويع المحتوى الفني الذي يقدمه عبر مراكزه المختلفة، وإتاحة منصات عرض للفرق غير التقليدية التي تطرح تجارب موسيقية بديلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور وتعزيز الوعي بالفنون الراقية والمعاصرة على حد سواء، بالإضافة لتوظيف المواقع الأثرية التابعة له كمراكز إشعاع ثقافي، بما يسهم في تعزيز الهوية الفنية المصرية وتوسيع قاعدة التذوق لدى الجمهور.

