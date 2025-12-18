الخميس 18 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يدرج 41 سفينة إضافية في قائمة عقوباته ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
أدرج الاتحاد الأوروبي 41 سفينة إضافية على قائمته السوداء في إطار العقوبات ضد روسيا، وفقا لبيان صدر عن مجلس الاتحاد اليوم.

أسطول الظل

ويستهدف القرار الأوروبي ما وصفه بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط، والذي يتهمه مجلس الاتحاد بـ "المساهمة في إيرادات روسيا من الطاقة".

وينص القرار على منع هذه السفن من دخول الموانئ الأوروبية أو تلقي أي خدمات منها، في خطوة تهدف إلى عرقلة صادرات النفط الروسية.

ومع هذه الإضافة الجديدة، يقترب إجمالي عدد السفن البحرية الخاضعة للعقوبات الأوروبية المضادة لروسيا من 600 سفينة، مما يعكس اتساع نطاق الحملة لاستهداف قطاع النقل البحري الذي يعد شريانا حيويا للتجارة الروسية، وخاصة في مجال الطاقة.

وأكدت موسكو مرارا على قدرة البلاد على الصمود أمام العقوبات الغربية، مع تزايد الأصوات داخل الدول الغربية المشككة في فاعلية هذه الإجراءات والجدوى منها.

زيلينسكي: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ضمانة أمنية لأي اتفاق مستقبلي

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمثل ضمانًا أمنيًا أساسيًا لأي اتفاق قادم، مشددًا على أن المسار الأوروبي لبلاده ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ركيزة للاستقرار والأمن طويل الأمد.

رئيس أوكرانيا: توافقات مع واشنطن واستماع أمريكي لوجهة النظر الأوروبية

وأوضح زيلنسكي أن كييف توصلت إلى مواقف مناسبة مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن واشنطن استمعت بعناية إلى وجهة نظر أوروبا بشأن التطورات السياسية والأمنية، وما يتصل بمستقبل أوكرانيا والترتيبات الدولية المرتبطة بالأزمة.

رهان الرئيس الأوكراني على الشراكة الغربية لاحترام سيادة بلاده

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن التنسيق مع الحلفاء الغربيين يهدف إلى بلورة إطار دولي متماسك يضمن احترام سيادة أوكرانيا ويعزز فرص الوصول إلى اتفاق مستدام يحفظ الأمن الإقليمي.

ترامب: نحن قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا

كان الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب، قد أكد في تصريحات له، أن الولايات المتحدة باتت قريبة من إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جمع موسكو وكييف على موقف ورؤية واحدة تمهيدًا للوصول إلى تسوية تنهي الصراع المستمر.

ترامب: التوافق بين روسيا وأوكرانيا هو مفتاح الحل

وأوضح ترامب أن التحدي الأساسي يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكدًا أن أي حل دائم يستلزم قبولًا مشتركًا من روسيا وأوكرانيا يضمن إنهاء العمليات العسكرية وتحقيق الاستقرار.

دعم أوروبي كبير للجهود الأمريكية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأشار ترامب إلى وجود دعم واسع من القادة الأوروبيين للجهود التي تقودها واشنطن، لافتًا إلى أن هذا الدعم يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة إنهاء الحرب والتوجه نحو مسار سياسي يضع حدًا للأزمة الأوكرانية.

