ترامب: نقترب من إنهاء الحرب في أوكرانيا بدعم أوروبي واسع

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة باتت قريبة من إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جمع موسكو وكييف على موقف ورؤية واحدة تمهيدًا للوصول إلى تسوية تنهي الصراع المستمر.

ترامب: التوافق بين روسيا وأوكرانيا هو مفتاح الحل

وأوضح ترامب أن التحدي الأساسي يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكدًا أن أي حل دائم يستلزم قبولًا مشتركًا من روسيا وأوكرانيا يضمن إنهاء العمليات العسكرية وتحقيق الاستقرار.

دعم أوروبي كبير للجهود الأمريكية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود دعم واسع من القادة الأوروبيين للجهود التي تقودها واشنطن، لافتًا إلى أن هذا الدعم يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة إنهاء الحرب والتوجه نحو مسار سياسي يضع حدًا للأزمة الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله اليوم الاثنين: إن الرئيس دونالد ترامب سيتصل الليلة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين لبحث الاتفاق بشأن أوكرانيا.

وأضاف مسؤول أمريكي، أن مسألة الأراضي تم بحثها اليوم بشكل عميق خلال المحادثات بشأن أوكرانيا وتم بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا بشكل أعمق اليوم خلال المحادثات.

وفي السياق ذاته أكد رستم أوميروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين، أن بلاده أحرزت تقدمًا ملموسًا وملحوظًا خلال المحادثات الجارية مع الوفد الأمريكي، في إطار الجهود المبذولة لبحث تطورات الحرب مع روسيا وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع المستمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.