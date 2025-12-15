الاتحاد الأوروبي: نرحب بالتقدم الكبير في جهود ترامب للتوصل إلى سلام بأوكرانيا

18 حجم الخط

أكد قادة الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي ترحيبهم بـالتقدم الكبير الذي أحرزته جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار للمنطقة.

دعوة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام وتعزيز الأمن

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات تكون مهمتها تأمين السلام وحماية المدنيين في أوكرانيا، مع التأكيد على أن التعاون الدولي والمشاركة الواسعة من مختلف الدول ضروري لتحقيق السلام المستدام وضمان احترام حقوق جميع الأطراف.

تأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العملية السلمية



وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم أي جهود بنّاءة تقود إلى وقف إطلاق النار وحل النزاع بصورة دبلوماسية، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز قدرات كييف التفاوضية وتوفير ضمانات أمنية قوية لضمان نجاح أي تسوية مستقبلية.

من جانبها قالت المفوضة الأوروبية اليوم الإثنين: إن الوقت غير مناسب للتكهن بموعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الإثنين أنه سلم أوكرانيا 2 مليون قذيفة مدفعية العام الجاري.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تكون قوات وقدرات حقيقية.. واليوم سنقرر بشأن فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي.

