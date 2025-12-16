الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ضمانة أمنية لأي اتفاق مستقبلي

زيلينسكي
زيلينسكي
18 حجم الخط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمثل ضمانًا أمنيًا أساسيًا لأي اتفاق قادم، مشددًا على أن المسار الأوروبي لبلاده ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ركيزة للاستقرار والأمن طويل الأمد.

رئيس أوكرانيا: توافقات مع واشنطن واستماع أمريكي لوجهة النظر الأوروبية

وأوضح زيلنسكي أن كييف توصلت إلى مواقف مناسبة مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن واشنطن استمعت بعناية إلى وجهة نظر أوروبا بشأن التطورات السياسية والأمنية، وما يتصل بمستقبل أوكرانيا والترتيبات الدولية المرتبطة بالأزمة.

رهان الرئيس الأوكراني على الشراكة الغربية لاحترام سيادة بلاده

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن التنسيق مع الحلفاء الغربيين يهدف إلى بلورة إطار دولي متماسك يضمن احترام سيادة أوكرانيا ويعزز فرص الوصول إلى اتفاق مستدام يحفظ الأمن الإقليمي.

ترامب: نحن قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا

كان الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب، قد أكد في تصريحات له، أن الولايات المتحدة باتت قريبة من إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جمع موسكو وكييف على موقف ورؤية واحدة تمهيدًا للوصول إلى تسوية تنهي الصراع المستمر.

ترامب: التوافق بين روسيا وأوكرانيا هو مفتاح الحل

وأوضح ترامب أن التحدي الأساسي يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكدًا أن أي حل دائم يستلزم قبولًا مشتركًا من روسيا وأوكرانيا يضمن إنهاء العمليات العسكرية وتحقيق الاستقرار.

دعم أوروبي كبير للجهود الأمريكية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأشار ترامب إلى وجود دعم واسع من القادة الأوروبيين للجهود التي تقودها واشنطن، لافتًا إلى أن هذا الدعم يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة إنهاء الحرب والتوجه نحو مسار سياسي يضع حدًا للأزمة الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الاتحاد الاوروبي أوكرانيا الولايات المتحدة واشنطن رئيس أوكرانيا

مواد متعلقة

ترامب: نقترب من إنهاء الحرب في أوكرانيا بدعم أوروبي واسع

موسكو تكشف حقيقة تدمير أوكرانيا غواصة تابعة للجيش الروسي

تفاصيل الخطة الأمريكية بشأن انسحاب أوكرانيا من دونباس والتحديات المرتقبة

مسؤول أمريكي: ترامب يتصل بزيلينسكي والقادة الأوروبيين لبحث اتفاق أوكرانيا

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي وعمرو أديب بسبب انتقاد فيلم "الست"

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

شيخ الأزهر لقاضي قضاة فلسطين: لم ولن ندخر جهدا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني

بعد افتتاح متحف قراء القرآن الكريم.. أبناء المقرئين يكشفون لـ فيتو: 5 جنيهات أول أجر لمحمد رفعت وعبد الباسط عبد الصمد لقب بـ"الشيخ" وهو طفل وأسرة المنشاوي تسأل الإذاعة عن تسجيلاته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads