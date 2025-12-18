الخميس 18 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

السبت، افتتاح معرض "لقاء العظماء.. محفوظ والأدباء"

معرض كاريكاتير لقاء
معرض كاريكاتير "لقاء العظماء"، فيتو
يُفتتح فى السادسة من مساء السبت القادم الموافق 20 ديسمبر بمتحف نجيب محفوظ معرض البورتريه الكاريكاتيري "لقاء العظماء.. محفوظ والأدباء" والذي يحتفي برموز الأدب العالمي، فى إطار فعاليات متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لـصندوق التنمية الثقافية، وبمناسبة مرور 114 عاما على ميلاد نجيب محفوظ.

تفاصيل معرض لقاء العظماء.. محفوظ والأدباء

ومن المقرر أن يضم المعرض مجموعة مميزة من البورتريهات الكاريكاتيرية التي تجمع بين الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، والشاعر والروائي الهندي روبندرونات طاغور، والأديب والروائي الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز، إلى جانب الأدباء اليابانيين الحائزين على نوبل كنزابورو أوي وياسوناري كاواباتا.

منسق معرض لقاء العظماء.. محفوظ والأدباء 

ويوضح الفنان فوزى مرسى، منسق المعرض والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، ان هذا الحدث يشمل بورتريهات كاريكاتيرية لعدد من كبار الأدباء، من بينهم الأديب المصري توفيق الحكيم، والأديب والروائي الفلسطيني غسان كنفاني، والكاتب والشاعر البرتغالي لويس دي كامويس، في تأكيد على عالمية الأدب وتنوع مدارسه الثقافية.

35 عملا فنيا 

ويضيف الفنان فوزى مرسى: يضم المعرض نحو 35 عملًا فنيًا لفنانين من دول متعددة، من بينها مصر، بولندا، الصين، إسبانيا، روسيا، المغرب، رومانيا، الهند، العراق، بيرو، صربيا، البرتغال، والبحرين، ما يعكس ثراء التجارب الفنية وتلاقي الثقافات عبر فن الكاريكاتير.

