الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف منشآت عسكرية لحزب الله في لبنان

جيش الإحتلال الإسرائيلي،
جيش الإحتلال الإسرائيلي، فيتو
18 حجم الخط

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، في بيان الخميس، أنه هاجم معسكرا ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان.

الهجوم على بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان

وجاء في البيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان".

وأضاف: "في إطار الهجمات، تم تدمير بنى تحتية إرهابية ومنصات إطلاق في معسكر عسكري كان يُستخدم من قبل تنظيم حزب الله لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره، وتشغيل نيران مدفعية، وتخزين وسائل قتالية".

استهدفت مبانٍ عسكرية تُخزَّن فيها وسائل قتالية

وتابع زاعمًا: " كجزء من التدريبات والتأهيل في المعسكر، خضع عناصر التنظيم لتدريبات على الرماية وتأهيلات إضافية لاستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بهدف التخطيط والتنفيذ لمخططات  إرهابية ضد قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".

كما نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات إضافية في مناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبانٍ عسكرية تُخزَّن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر التنظيم خلال الفترة الأخيرة، وفق البيان نفسه.

كما زعم البيان أن "وجود البنى التحتية الإرهابية ونشاط تنظيم حزب الله في هذه المواقع يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لإسرائيل".

قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب البلاد

وفى وقت سابق مطلع الأسبوع الجارى قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف 3 عناصر من ‎حزب الله بجنوب ‎لبنان كانوا يعملون على إعادة تأهيل بنى تحتية للحزب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة الماضي، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي على جنوب البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله مبان عسكرية تابعة لحزب الله إسرائيل اسرائيل ولبنان

مواد متعلقة

وزير خارجية الاحتلال: لا أطماع لنا في سوريا ونسعى للتطبيع مع لبنان

جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من ‎حزب الله بجنوب ‎لبنان

جيش الاحتلال يواصل عمليات تفتيش منزل هدد باستهدافه في جنوب لبنان

تحذير إسرائيلي عاجل بإخلاء قرية يانوح جنوب لبنان

لبنان: قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب البلاد

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

حادث مدمر، تصادم 10 سيارات وأتوبيس بالطريق السياحي في الجيزة

انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسرة الفنانة نيفين مندور تصل إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لاستلام الجثمان

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads