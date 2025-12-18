جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف منشآت عسكرية لحزب الله في لبنان

18 حجم الخط

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، في بيان الخميس، أنه هاجم معسكرا ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان.

الهجوم على بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان

وجاء في البيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان".

وأضاف: "في إطار الهجمات، تم تدمير بنى تحتية إرهابية ومنصات إطلاق في معسكر عسكري كان يُستخدم من قبل تنظيم حزب الله لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره، وتشغيل نيران مدفعية، وتخزين وسائل قتالية".

استهدفت مبانٍ عسكرية تُخزَّن فيها وسائل قتالية

وتابع زاعمًا: " كجزء من التدريبات والتأهيل في المعسكر، خضع عناصر التنظيم لتدريبات على الرماية وتأهيلات إضافية لاستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بهدف التخطيط والتنفيذ لمخططات إرهابية ضد قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".

كما نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات إضافية في مناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبانٍ عسكرية تُخزَّن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر التنظيم خلال الفترة الأخيرة، وفق البيان نفسه.

كما زعم البيان أن "وجود البنى التحتية الإرهابية ونشاط تنظيم حزب الله في هذه المواقع يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لإسرائيل".

قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب البلاد

وفى وقت سابق مطلع الأسبوع الجارى قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف 3 عناصر من ‎حزب الله بجنوب ‎لبنان كانوا يعملون على إعادة تأهيل بنى تحتية للحزب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة الماضي، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي على جنوب البلاد.

