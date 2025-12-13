تحذير إسرائيلي عاجل بإخلاء قرية يانوح جنوب لبنان

18 حجم الخط

أصدرت إسرائيل تحذيرا بإخلاء قرية في جنوب لبنان اليوم السبت، تمهيدا لهجوم مزمع علي البنية التحتية لجماعة حزب الله.

تحذير إسرائيلي عاجل بإخلاء قرية جنوب لبنان

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي: "سيُهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

رساله تحذير من جيش الاحتلال

وادعي: "نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورًا والابتعاد عنه وعن المباني المجاورة لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".

وقبل وقت سابق استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مناطق في شمال الليطاني، طالت مرتفعات الريحان والمحمودية ومحيط بيسارية وقاقعية وتبنا، وبين بلدتي زرارية وأنصار جنوب . بالتوازي مع غارات طالت وادي زلايا في البقاع الغربي.

ولاحقًا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مجمع تدريب لقوة الرضوان وأهدافًا أخرى تابعة لحزب الله.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن غارات استهدفت مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بغية تدريب وتأهيل عناصرها.

وتابع البيان موضحًا أنه في مطلع الأسبوع "أغار الاحتلال على مجمع تدريب آخر لحزب الله، وقد شملت التدريبات والتأهيلات التي خضع لها عناصر الوحدة تدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.