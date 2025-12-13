جيش الاحتلال يواصل عمليات تفتيش منزل هدد باستهدافه في جنوب لبنان

18 حجم الخط

يواصل الجيش اللبناني إجراء كشف على المنزل الذي هدده جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستهداف في بلدة يانوح، وذلك للمرة الثانية.

وفي التفاصيل، قام الجيش اللبناني عند ساعات الظهيرة بالكشف الأول على المنزل بناء على طلب لجنة الميكانيزم، وتبين أنه خالٍ من أي أسلحة أو مواد مشبوهة.

وبعد مغادرته عاد مجددا لإجراء كشف ثان، ما أدى إلى وقوع إشكال بين عدد من الأهالي والجيش، أعقبه إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديدا باستهداف المنزل.

وعاد الجيش اللبناني منذ قليل ودخل مجددا إلى المنزل لإعادة عملية الكشف.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم السبت، غارة شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وقبل وقت سابق شنّت الطائرات الإسرائيلية، غارتين متتاليتين على المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، داخل ما يُعرف بالخط الأصفر.

"عقبة رئيسية" تؤخر حسم مصير مقاتلي حماس المحتجزين في أنفاق رفح

كشفت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، عن السبب وراء تأخر حسم مصير مقاتلي حركة حماس المحتجزين في أنفاق رفح، منذ أسابيع، رغم الصفقة الأمريكية الإسرائيلية لتسوية ملفهم.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بأن “عدم الاتفاق مع أي دولة حتى الآن على استقبال مقاتلي حماس المحتجزين هو السبب وراء عدم حلحلة الملف حتى الآن”.

وتوصلت إسرائيل وأمريكا، إلى "تسوية مهمة"، وفق الصحيفة، تقضي بترحيل نحو 200 مقاتل من “حماس”، يختبئون حاليًا داخل أنفاق في رفح في منطقة خلف “الخط الأصفر” يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة: إن هذا الاتفاق يأتي في إطار الجهود المستمرة للقضاء على وجود “حماس” في المنطقة، مضيفة أنه “ومع ذلك، ورغم هذا الاتفاق، لم توافق أي دولة حتى الآن على قبول المرحلين، الأمر الذي يترك جانبًا رئيسيًا من الاتفاق دون حل”.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بحث مع جاريد كوشنر المبعوث الخاص وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في القدس، نزع سلاح حماس وضمان عدم عودة الحركة إلى غزة.

