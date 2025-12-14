الأحد 14 ديسمبر 2025
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من ‎حزب الله بجنوب ‎لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إنه استهدف 3 عناصر من ‎حزب الله بجنوب ‎لبنان كانوا يعملون على إعادة تأهيل بنى تحتية للحزب.

قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب البلاد

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة الماضي، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي على جنوب البلاد.

خطط عسكرية إسرائيلية جاهزة لضرب حزب الله بعد انتهاء المهلة

 وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، في تقرير لها الخميس الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد في الأسابيع الأخيرة خططا لهجوم واسع النطاق ضد "حزب الله" إذا فشلت الجهود في نزع سلاحه ضمن المهلة المحددة.

إسرائيل تستعد لحرب مع حزب الله 

وجاء في تقرير هيئة البث أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة القيادة الشمالية ومديريتي الاستخبارات والعمليات، أعدت الخطط تحسبا لانتهاء المهلة التي حددتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله والمقررة بنهاية عام 2025 (أي نهاية ديسمبر الحالي). 

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، وفقا للتقرير: إن الأمريكيين أُبلغوا بأن إسرائيل ستتولى بنفسها نزع سلاح الحزب إذا لم يتم ذلك فعليا على الأرض، حتى وإن أدى ذلك إلى "أيام من القتال أو تجدده في الشمال".

أزمة سلاح حزب الله 

 ونقل الأمريكيون هذا التحذير إلى الحكومة اللبنانية، التي ردت بأن العملية معقدة وتتطلب مزيدا من الوقت.

وفي إطار الاستعدادات، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا تدريبات مكثفة في الأجواء الإسرائيلية وفوق البحر المتوسط بمشاركة مقاتلات. 

