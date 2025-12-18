في ذكرى رحيل ناظر الصحافة الفنية، قصة "عفريت الراديو" و"ميكي ماوس" الذي عرف السينما قبلنا

18 حجم الخط

هل تتذكرون ذلك الرجل الذي كان يطل علينا في نهاية التسعينيات كل يوم جمعة، قبل فيلم الظهيرة، ليحدثنا بشغف عن شخصيات الفيلم وحكايته وخلفياته؟ وهل تعرفون من كان ذلك الصوت الدافئ الذي سبق الصورة، ومهد لنا متعة المشاهدة بكلمات تعرف السينما أكثر مما نعرفها نحن؟

إنه عبد الله أحمد عبد الله ، أحد أبرز مؤرخي الفن في مصر، وهو صحفي ساخر امتلك قلم لاذع وذاكرة سينمائية نادرة، وكان بمثابة موسوعة فنية متحركة، لقبه الكثيرون بـ"ناظر الصحافة الفنية" لما تركه من أثر عميق في هذا المجال، وكتب بأسماء مستعارة كان أشهرها “ميكي ماوس” و"عفريت الراديو"، وظل حاضر بفكره وإبداعه حتى رحيله في مثل هذا اليوم، 18 ديسمبر عام 1996.

ولد الكاتب عبد الله أحمد عبد الله الشهير بـ ميكى ماوس عام 1919، بحى باب الشعرية، ترك دراسته من أجل العمل بالصحافة وهو صغيرا ليبدأ العمل محررًا صحفيًّا عام 1938، بتوقيع ميكى ماوس.

ذكريات ميكى ماوس

فى كتابه “ذكريات ميكى ماوس” كتب عبد الله أحمد عبد الله ليحكي مشواره مع ميكى ماوس قائلا: “حان الوقت للرد على السؤال الخالد الذي طالما سئلت به ما سر اسم ميكي ماوس؟ لماذا اخترت هذا اللقب لأوقع به كتاباتي؟ بدأت حين وجد أنه أثناء عملي في مجلة (الحديقة والمنزل) عام 1938 دخل عليَّ الأستاذ إسماعيل كامل الصحفى وفى يده مجلة لايف وطلب مني كتابة زجل تعليق على صورة كبيرة تضم أوركسترا كامل كل عازفيه من شخصيات ميكي ماوس، وبالفعل فتح الله على بكوبليه زجل”.

الكاتب عبد الله أحمد عبد الله الشهير بـ ميكي ماوس

وتابع: “أعجب الرجل بالكوبليه وأسرع به لنشره مع الرسم في مجلة (الحديقة والمنزل) وهنا قلت له: الزجل طلع كويس، فقال لى بماذا توقع عليه، كان العرف في ذلك الوقت لا يجيز أن يظهر للمحرر أكثر من إمضاء في العدد الواحد ولو كتب أكثر من موضوع وكان لابد من احترام هذا العرف، وفكر الرجل وقال: اسمع.. أمضى الزجل باسم ميكى ماوس، أما اسمك الصحفى زى ماهو، أعجبنى الاقتراح، وهكذا وقعت ميكي ماوس لأول مرة عام 1938”.

خمسون إصدارًا فنيًّا

وأضاف عبد الله أحمد عبد الله بأنه منذ هذا العام و"أنا ميكى ماوس"، واللقب ساعد على شهرته مبكرًا، وعرف به صحفيًّا واجتماعيًّا وفنيًّا، مشيرًا إلى أنه عمل في مشواره الصحفي بهذا الاسم في أكثر من خمسين صحيفة محررًا فنيًّا وأدبيًّا، منها مجلات الكواكب، الإذاعة والتليفزيون، البعكوكة، العروسة، الشباب، الأهرام الرياضي، مجلة أكتوبر وأخيرًا مجلة علاء الدين.

مساعد مخرج مع رواد زمان

ونوه بأنه عمل في مجال السينما مساعد مخرج مع جيل الرواد في السينما أحمد كامل مرسى، أحمد بدرخان، نيازي مصطفى، وكتب سيناريوهات عدد من الأفلام منها نور عيوني، حلوة وكدابة، أبو الدهب، وكان أول من أدخل فكرة حملات التسويق التجاري للأفلام المصرية.

أوبريت عويس ومسعدة

ولفت إلى أنه فى التليفزيون كتب أول أوبريت أذيع في التلفزيون المصري عند بدء إرساله عام 1960 بعنوان "عويس ومسعدة" بطولة محمد عبد المطلب وشهرزاد، كما كتب عددا من الأغنيات منها مجمع الأحباب، أحن إليك، في سكون الليل.

عند إنشاء الإذاعة المصرية عام 1934 أصدر محمد عزت المفتي مجلة فكاهية باسم “الراديو” تخصصت في الأزجال والقصص الفكاهية وانضم إليها الصحفي عبد الله أحمد عبد الله محررًا بتوقيع “عفريت الراديو”، وتحولت المجلة فيما بعد إلى مجلة البعكوكة لسان حال الغلابة، وتولى عبد الله أحمد عبدالله إصدارها فيما بعد.

نوط الامتياز فى عيد الإعلاميين

لقب عبد الله أحمد عبد الله بـ"المؤرخ الفنى" حتى إنه وضع أكثر من ثلاثين كتابًا منها: تحية كاريوكا الأسطورة، 60 سنة صحافة، مذكرات ميكى ماوس، الصحافة الفكاهية، عالم النجوم، اضحك يضحك لك العالم، وتم تكريمه عدة مرات فحصل على جائزة الرواد في السينما وجائزة النقاد وجائزة أصدقاء وفنانون من جمعية أصدقاء الشاشة الصغيرة، كما حصل على نوط الامتياز في عيد الإعلاميين عام 1992، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1996.

نصيحة بالضحك ساعة المحن

خلال أسبوع نكسة 67 وبعدما ساد المجتمع حالة من الأسى والحزن الشديد، كتب عبد الله أحمد عبد الله قصيدة زجلية فى مجلة صباح الخير يقول فيها: “أيوه اضحك مش بالأمر.. ولا هو استخفاف بالأمر / لكن اضحك بمزاجك.. لا يهمك زيد ولا عمر / هاتقولى ده وقت الضحك.. وأنا لسة في وسط الجمر/ مش ناقص لاتقولى.. دور لى طبل وزمر / واسمح لى ياسيدى أعارضك.. وافهمنى بس في عرضك / لكن إيه المانع نضحك.. وفى عز ما تحص أرضك / وفى عز ما تحمى حماها.. اضحك بمزاجك برضك / المحنة وإيه المحنة ؟.. مش يمكن دى في صالحنا / الضحك يروق بالنا.. وساعتها نشوف مصالحنا / من صدمة مش راح نتزعزع.. ولا حاتغلبنا المحنة / لو حاجة تهز إيمانا...كنا إحنا مانبقاش إحنا”.

