منى جبر في عيد ميلادها الـ 87، حكايات "قطة التليفزيون" من الاعتزال إلى العودة للظهور بعد القبض على نجلها

احتلت أخبار المذيعة والممثلة منى جبر صفحات التواصل الاجتماعي العام الماضي حين أعلنت اعتزالها العمل الفني نهائيًّا، حيث قالت: "لن أعود حتى لو أعطوني الأوسكار، وحتى لو أعطوني مال الدنيا". وفي هذا الشهر، وبالأمس، عاد اسم منى جبر إلى الظهور بسبب القبض على نجلها بتهمة امتلاك كلب عض يد مهندسة الديكور التي كانت تشطب له شقته.

وتحتفل المذيعة والفنانة منى جبر اليوم بعيد ميلادها الـ87، حيث وُلدت في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر 1938. وفي مقال سابق لها نشر بمجلة الإذاعة والتليفزيون عام 1968 تحدثت عن بداياتها قائلة: "تخرجت في الجامعة، وعملت بالتليفزيون، ثم استقلت منه، والتحقت بالعمل معيدة في قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهو القسم الذي تخرجت فيه. يومها بكيت كثيرًا في أول يوم دراسة بمكتبي، عياط السعادة، عياط الفرحة بالوصول إلى الأمل الذي ظللت أحلم به وأتمناه، وهو أن أكون عضوة هيئة تدريس الجامعة".

الأصدقاء يرفضون الاعتزال

تقول منى جبر: "وجه إليَّ الكثيرون لومًا شديدًا وسمعت عشرات المرات من يقول لي: 'هل يوجد من يترك منصب مذيعة تلفزيون محبوبة ومشهورة ولها جمهور يشاهد برامجها ويشيرون عليها في الشارع؟ وقبلها كنت مذيعة راديو، صورك في كل الجرائد، مشهورة ومعروفة لدرجة أنه يأتي لها أكثر من عرض في السينما، ثم تقومين بترك كل ذلك لتصبحي معيدة في الجامعة؟'".

المذيعة الجميلة منى جبر

وتابعت منى جبر: "الحقيقة التي أقولها، والتي لها الحق في الدهشة، هي أنني وأنا مذيعة مشهورة لم أفكر للحظة أن هذا سيكون مستقبلي. كان ذهني ومستقبلي الحقيقي في الجامعة، أن أكون واحدة من أعضاء هيئة التدريس فيها، ولم أتنازل لحظة واحدة عن نيتي في أن أكون الدكتورة منى عبد الفتاح جبر، الأستاذة بالجامعة".

الالتحاق بكلية آداب صحافة

وأضافت منى جبر: "بعد أن حصلت على التوجيهي، دخلت امتحان مذيعات التليفزيون عام 1962، وكنت الوحيدة التي نجحت في هذا الامتحان بالذات، لكن يبدو أنه لم تكن هناك ميزانية، حتى تأخر تعييني عامًا كاملًا. وكنت وقتها طالبة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، فحولت إلى جامعة القاهرة ودخلت قسم الصحافة وكنت أعمل مذيعة في التليفزيون. وكانوا يسمونني 'قطة التليفزيون'، وكنت عمري 16 سنة. أصبحت موظفة ومسؤولة في هذه السن الصغيرة، بينما الذين في سني كانوا يشاهدون 'أبلة فضيلة' و'جنة الأطفال'، ويركبون العجل وينطون الحبل".

المذيعة منى جبر



تقول منى جبر: "مكثت في التليفزيون خمس سنوات حتى أرهقتني الأضواء وأصبح نظري مهددًا بالخطر، فطلبتُ نقلي للإذاعة طوال فترة العلاج، وعملت عامًا كاملًا مذيعة في إذاعة الشرق الأوسط، لكن ظل حلمي أن أكون أستاذة بالجامعة".

ماجستير في الآداب

وتضيف منى جبر: "طابت عيني ورجعت للتلفزيون وكنت في الليسانس، وقبل الامتحان خطر ببالي: إذا لم أحصل على تقدير، ماذا سأفعل؟ قلت لنفسي سأستقيل وأعمل دراسات علمية من البيت. فقلت ما دام الأمر كذلك سأستقيل، طيب لماذا لا أستقيل من الآن وأذاكر المدة الباقية لامتحان الليسانس؟ وفي اليوم التالي ذهبت للتليفزيون وقدمت استقالتي، ورجعت إلى البيت وأنا أحس أنني أغلقت صفحة من حياتي وبدأت صفحة جديدة. ثم جاء الامتحان ونجحت بتقدير، وعُينت معيدة، وأنا الآن جالسة في حجرة المعيدين بقسم الصحافة بكلية الآداب أبدأ أول خطوة في مشواري، ثم حصلت على الماجستير في الآداب".



والمذيعة منى جبر هي شقيقة الفنانة ناهد جبر، وزوجة المخرج هاني لاشين. حاصلة على ماجستير في الآداب، وبدأت حياتها عام 1960 مع بداية التلفزيون كمذيعة ومقدمة برامج. من أشهر برامجها "اثنين على الهواء" و"فن الباليه"، وقد اعتزلت التليفزيون لاحقًا.

آخر ظهور للمذيعة منى جبر مع المخرج هاني لاشين في مهرجان “همسة”

التفتت إليها السينما، فقدمت منى جبر مجموعة من الأفلام، من أشهرها فيلم "الحفيد" مع عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار، وإخراج عاطف سالم. جاء بعده أفلام: "عندما يأتي المساء"، "أنياب"، "الرحمة يا ناس"، "ابن مين في المجتمع"، "خدعتني امرأة"، "الملايين"، "خطيئة الملاك"، "السكرية"، "النداهة"، "وراء الشمس"، وغيرها، ثم جاء قرار اعتزالها نهائيًّا في العام الماضي.

بطلة في "الدنيا مزيكا"

كما قدمت منى جبر في الدراما العديد من المسلسلات، منها: "محمد رسول الله"، "صيام صيام"، "أبلة منيرة"، "الحرملك"، "الحب وأشياء أخرى"، "بلا خطيئة"، "نور الإسلام"، "زوجات صغيرات"، "أولاد آدم". كما قدمت للمسرح مسرحيتين: "الثعلب"، و"الدنيا مزيكا".

