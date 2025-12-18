ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

قاد ضياء متولي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية مكثفة على تجار التموين لمتابعة مدى صرف المقررات التموينية، بمشاركة كل من وليد خضر، مدير إدارة الخارجة، والمهندس صلاح حلمي، رئيس مركز خدمة المواطنين؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري أو التلاعب في السلع التموينية ورغيف الخبز، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين؛

وأوضح وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «فيتو»، أن الحملة أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرًا شمل كلًّا من عدم وجود سجل، عدم اعطاء بون، عدم إعلان المقررات للسلع التموينية، عدم وجود قائمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

حملات تموينية لحماية المستهلك

ومن جانبها أكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، مواصلة حملاتها المكثفة على مدار الساعة لمواجهة أي تلاعب بالسلع التموينية، بما يضمن الحفاظ على دعم الخبز المقدم لمحدودي الدخل، ومنع تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطن.



وقالت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأكدت وكيل تموين الوادي الجديد، استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

وأهابت مديرية التموين بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر:منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959 أو من خلال رسائل الصفحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.