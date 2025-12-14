ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 25 محضرا في حملة تموينية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالمركز.

حملات تموينية على أسواق مدينة الفرافرة

وأكد اللواء مهندس ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أن الحملة جاءت بشكل مفاجئ لضمان الشفافية في أداء مهمتها وبالتعاون مع إدارة التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء بالمركز.

واوضح أن الحملة تولت التفتيش على محلات السوق الحضاري بمدينة الفرافرة ومحلات قرى اللواء صبيح وسوق اليوم الواحد لقرية اللواء صبيح، وجرى تحرير 25 محضرا ومخالفة تموينية تنوعت بين بين ضبط أغذية منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشأة الغذائية وعدم اعلان أسعار.

حملة تموينية مفاجئة بالفرافرة تكشف 9 مخالفات

علي صعيد متصل وضمن توجيهات الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين، شنت إدارة الفرافرة بإشراف من أحمد شمس مدير الإدارة حملة تفتيشية شارك فيها كلٌ من: المهندس حسين مبروك، المهندس محمود حميدة، المهندس احمد ممدوح، المهندس محمد السيد، المهندس محمد رجب، مفتشي الإدارة وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة والإدارة الصحية وهيئة سلامة الغذاء، وتركزت على عدد من محلات المواد الغذائية داخل المدينة.

واستهدفت الحملة التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والقانونية، وفحص أسعار السلع المعروضة، ومراجعة مدى صلاحية المنتجات، والتحقق من شروط التخزين والعرض، إلى جانب مراجعة تراخيص المنشآت

أسفرت الحملة عن ضبط ٩ مخالفات متنوعة في بعض المحلات، تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة الى ضبط ٧٧ منتجا مختلف الأنواع والأوزان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين.

