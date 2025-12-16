بالأسماء إصدار 101 بطاقة تموين ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، وصول دفعة جديدة من البطاقات التموينية بلغت 101 بطاقة، فئات "بدل تالف" و"بدل فاقد" و"فصل اجتماعي"، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود المحافظة في تطوير منظومة الدعم التمويني وتلبية احتياجات المواطنين، مع ضمان سرعة وسهولة الحصول على الخدمات.

وأكدت «سلوى»، أنه سيجري تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 57 بطاقة لمركز الخارجة، و 32 بطاقة لمركز الداخلة، و4 بطاقات لمركز بلاط، و 5 بطاقات لمركز الفرافرة، و3 بطاقات لمركز باريس، على أن تسلم البطاقات اليوم الثلاثاء بمكاتب الإدارات لأصحابها بالبطاقة الشخصية.

وشددت مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، على جميع مسؤولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

استخراج بطاقة تموينية

وطالبت مدير تموين الوادي الجديد، المواطن أن يتقدم للمكتب التمويني التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة بحيث أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 9136 لتصله رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

وأشارت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إلي أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد أو تالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز المحافظة.

من جهته، أوضح المهندس صلاح حلمي، مدير مركز خدمة المواطنين الرئيسي بالخارجة، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليم البطاقات الجديدة لأصحابها بشكل منظم، حيث سيتم التسليم شخصياً في مركز خدمة المواطنين بعد التحقق من الهوية عبر بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان وصول الشفافية التامة

تواصل مديرية تموين الوادي الجديد، دورها الفاعل في تعزيز شتى صور الدعم للمواطن ، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مركز خدمة المواطنين بالخارجة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من الدكتورة سلوى مصطفى وتحت إشراف صلاح حلمي، رئيس مركز خدمة المواطنين، عن استعداد المركز لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المتعلقة بالبطاقة التموينية للمواطنين.

علمًا بأن الخدمات المقدمة تشمل:

1. إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية.

2. نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، مع ضرورة إثبات تغيير محل الإقامة إلى المحافظة الجديدة.

3. إضافة الزوجة إلى بطاقة الزوج، بشرط أن تكون مسجلة على بطاقة تموينية أخرى.

4. نقل إضافة الأبناء من بطاقة الجد إلى بطاقة الأب.

5. الفصل الاجتماعي للمتزوج حديثاً وإنشاء بطاقة تموينية جديدة له، بشرط أن يكون مضافاً على بطاقة تموينية سابقة.

6. فصل المطلقات والأرامل في بطاقات مستقلة، بشرط تسجيلهن على بطاقات تموينية حالية.

7. تغيير الرقم السري للبطاقة التموينية.

ويحث المركز المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات التوجه إلى مقر المركز بمبنى المديرية خلف النادي الاجتماعي خلال أوقات العمل الرسمية.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام المديرية، بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقي الخدمات بشكل ميسر، تلك الخدمات تأتي إطار خطة وزارة التموين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

