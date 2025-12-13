السبت 13 ديسمبر 2025
سمك مفيض باريس بـ25 جنيها للكيلو لمواطني الوادي الجديد

أسماك المفيض، فيتو
أسماك المفيض، فيتو
طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أسماك بحيرات مفيض مركز باريس بـ25 جنيهًا للكيلوجرام عبر منافذ المحافظة بمدينة الخارجة. 

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم السبت، طرح أسماك المفيض التابع للمحافظة بأسعار مخفضة من خلال الحصة المقررة للمحافظة التي جرى تخصيصها من إجمالي حجم الصيد في بحيرات المفيض قبل خروجها خارج المحافظة. 

وأضاف الزملوط، أن المحافظة نفذت مشروعات استزراع سمكي على بحيرات وبرك مياه الصرف الزراعي في مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط لتوفير أسماك طازجة وبأسعار مخفضة لأبناء هذه المراكز.

خطة المحافظة لاستغلال المفيض

ونجحت محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع الاجهزة المختصة فى تنفيذ أنشطة الصيد المقنن ضمن خطة المحافظة لاستغلال المنطقة الاستغلال الأمثل من أجل توفير الأسماك الطازجة بأقل الأسعار بعد أن جرى تقدير الإنتاج السنوى لتلك البحيرات بما يزبد عن 500 طن أسماك سنويا حيث تم التعاقد مع عدد من المستثمرين لإنتاج أسماك البلطى وطرحها بسعر 25 جنيها للكيلو وتوزيع الإنتاج على منافذ البيع الحكومية المخفضة بالمدن والقرى تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الاقليم بضخ كميات كبيرة من الأسماك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتستكمل المحافظة جهودها لزراعة مساحة 280 ألف فدان بالمحاصيل الاستراتيجية بعد الانتهاء من معاينة موقع المشروع والاطلاع على الإمكانات اللوجيستية والبنية التحتية، عقب توقيع مذكرة تعاون فى مجال الأمن الغذائى بحضور رئيس الوزراء، لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع الذى تقدر استثماراته بنحو 1.5 مليار دولار.

