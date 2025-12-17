حملات تموينية مكثفة بواحات الداخلة وبلاط بالوادي الجديد تضبط 21 مخالفة

18 حجم الخط

شنت إدارتا الداخلة وبلاط التابعتان لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات تموينية مكثفة؛ وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين، لمتابعة السلع الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة.

وأكدت مدير تموين الوادي الجديد أن الحملات استهدفت كلا من: المخابز، وتجار التموين، والمطاعم، وأسواق الخضر والفاكهة.

وأسفرت عن تحرير عدد 21 محضرا، شملت في المخابز: نقص في وزن الخبز، عدم وجود قائمة إعلان، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن.

كما فتشت الحملة مستودعات البوتاجاز بعزب القصر، وتم تحرير محضر عدم انتظام في السجل البترولي (سجل 21).

وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين، أن الحملة تابعت أيضا أسواق الخضر والفاكهة والأنشطة التجارية، وضبطت مخالفات تمثلت في عدم إعلان الأسعار، وعدم حمل الشهادات الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات والعرض على النيابة العامة.

تكثيف الحملات ومراقبة السلع

وأكدت مديرة التموين بالوادي الجديد، مواصلة حملاتها المكثفة على مدار الساعة لمواجهة أي تلاعب بالسلع التموينية، بما يضمن الحفاظ على دعم الخبز المقدم لمحدودي الدخل، ومنع تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطن.

كما دعت مديرة المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

