رياضة

الأهلي وبيراميدز الأبرز، 5 أندية لاتعرف الخسارة بدور المجموعات بدوري الأبطال

شعار الأهلي وبيراميدز
شعار الأهلي وبيراميدز
18 حجم الخط

دوري أبطال أفريقيا، حافظت 5 أندية على سجلهم خاليا من الخسارة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري بعد انتهاء الجولة الرابعة.

ويتقدم الأندية 4 فرق عربية، وهي: الأهلي وبيراميدز والترجي التونسي والهلال السوداني بالاضافة إلى الملعب المالي.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 

المجموعة الأولى: باور ديناموز الزامبي - ريفرز يونايتد النيجيري - بيراميدز - نهضة بركان المغربي.

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - الأهلي.

المجموعة الثالثة: سانت إيلوي ليبوبو الكونغولي - مولودية الجزائر - الهلال السوداني - ماميلودي صن داونز.

المجموعة الرابعة: الملعب المالي - بترو أتلتيكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - الترجي التونسي.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2025/ 2026.

ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من: بيراميدز حامل اللقب والنادي الأهلي .

 

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الرابعة 

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد ختام الجولة الـ4 كالتالي:

المجموعة الأولى

1- بيراميدز | 10 نقاط

2- نهضة بركان | 7 نقاط

3- باور ديناموز | 4 نقاط

4- ريفرز يونايتد | نقطة واحدة

المجموعة الثانية

1- الأهلي | 8 نقاط

2- الجيش الملكي | 5 نقاط

3- يانج أفريكانز | 5 نقاط

4- شبيبة القبائل | نقطتان

المجموعة الثالثة

1- الهلال السوداني | 8 نقاط

2- ماميلودي صن داونز | 5 نقاط

3- مولودية الجزائر | 4 نقاط

4- سانت إيلوا | 4 نقاط

المجموعة الرابعة

1- ستاد مالي | 8 نقاط

2- الترجي التونسي | 6 نقاط

3- بترو أتلتيكو | 5 نقاط

4- سيمبا | نقطة واحدة

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات

المجموعة الأولى

باور ديناموز الزامبي × نهضة بركان المغربي - السبت 7 فبراير

ريفرز يونايتد النيجيري × بيراميدز المصري- الأحد 8 فبراير

المجموعة الثانية

شبيبة القبائل الجزائري × الأهلي - السبت 7 فبراير

الجيش الملكي المغربي × يانج أفريكانز التنزاني- السبت 7 فبراير

المجموعة الثالثة

مولودية الجزائر × الهلال السوداني - الجمعة 6 فبراير

سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي- الأحد 8 فبراير

المجموعة الرابعة

بترو أتلتيكو الأنجولي × سيمبا التنزاني - السبت 7 فبراير

الملعب المالي × الترجي التونسي- الأحد 8 فبراير

دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيراميدز الترجي التونسي الهلال السودانى

الجريدة الرسمية