انطلاق الحملة القومية لموسم القمح بتقنيات حديثة وتقاو محسنة ببني سويف

أعلنت مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف، بدء الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح لموسم 2025 / 2026، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبتعليمات من الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، في إطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الإستراتيجية.

زراعة بني سويف تعلن بدء الحملة القومية لموسم القمح الجديد

وأكدت مديرية الزراعة ببني سويف، أن الحملة تأتي ضمن المبادرات الزراعية القومية الهادفة إلى رفع إنتاجية الفدان من القمح من خلال الاعتماد على التقاوي المحسنة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.

وأوضح الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أن الحملة تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها توفير التقاوي المحسنة للمزارعين بأسعار مناسبة، وهي تقاوي عالية الجودة ومقاومة للأمراض والآفات، بما يضمن زيادة إنتاجية الفدان ورفع جودة المحصول.

كما تتضمن الحملة تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين من خلال فرق متخصصة من مهندسي الإرشاد الزراعي وأخصائيي المحاصيل بمختلف الإدارات، وذلك لنشر الممارسات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة على المصاطب وتطبيق أنظمة الري الحديث، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج.

تعاون بحثي وميداني للنهوض بالزراعة في بني سويف

وأشار وكيل زراعة بني سويف، إلى أن الحملة تسعى كذلك إلى توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة لتقليل الأعباء على المزارعين، إلى جانب إدخال التقنيات الرقمية الحديثة في العمل الزراعي، مثل استخدام تطبيق "أحمي قمحك" الذي يساعد على متابعة الحالة الجوية والتنبؤ بالأمراض وتقديم التوصيات الفنية بشكل فوري للمزارعين، مشيرًا إلى الحملة حققت في مواسمها السابقة نجاحات ملموسة، حيث ارتفعت متوسطات الإنتاجية إلى نحو 19.3 أردبًا للفدان، وهو ما يعكس فاعلية تطبيق السياسات الزراعية الحديثة وجهود العاملين بالقطاع الزراعي في المحافظة.

وأكد الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة بـ محافظة بني سويف، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره محصول الأمن الغذائي الأول للمصريين، مشيدًا بجهود مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية والمهندسين الزراعيين في دعم المزارعين ميدانيًا لضمان نجاح الحملة.

وقد شهد إطلاق الحملة حضور اعضاء مركز البحوث الزراعية، وأخصائيي المحصول، ومهندسي الإرشاد الزراعي بالإدارات المختلفة، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة بـ محافظة بني سويف.

