مديرية الزراعة بالفيوم تنظم تدريبا على تطهير الترع والمساقي

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم، يومًا تدريبيًا بالإدارة الزراعية بمركز طامية حول تطهير الترع والمساقي وأثره في ترشيد استهلاك المياه، شارك في التدريب متخصصون من الجامعة، ومديرية الري بالفيوم.

برنامج اليوم التدريبي علي تطهير الترع

وقال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، الدكتور أسامة دياب، أن اللقاء تناول عدة محاور رئيسية شملت، أهمية تطهير الترع والمساقي للحفاظ على المياه، دور المخصبات الزراعية في ترشيد الاستهلاك، نظم الري الحديث وأثرها في توفير المياه، طرق عمل الكمبوست وأثره في تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية ، الزراعة على المصاطب كأحد أساليب ترشيد استهلاك المياه والتقاوي.

واضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن التدريب انتهى إلى عدة توصيات أهمها التوسع في الزراعات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية.

