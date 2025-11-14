القمح.. والحملة القومية لمواجهة التحديات

18 حجم الخط

تشهد هذه الأيام بدء موسم القمح الذى يستمر لمدة 6 شهور، حيث يتم الحصاد مع منتصف شهر أبريل من كل عام، وحينها تعم الفرحة لدى الجميع، والكل يتغنى بهذا الحصاد الذى يوفر واحدة من أكبر السلع الإستراتيجية، والتى تعتمد عليها الشعوب كمصدر أساسى للغذاء.

ويختلف هذا العام عن كل عام مضى نظرًا لأن وزارة الزراعة أطلقت حملة قومية لمواجهة التحديات التي تمثل عقبة فى طريق زيادة الإنتاج المحلي من القمح، حيث إن المساحة المنزرعة خلال الموسم الماضي تراجعت إلى نحو 3,1 مليون فدان، في الوقت الذي زاد فيه عدد السكان إلى نحو 118 مليون نسمة في نهاية أغسطس الماضى..

ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع إلى نحو 130 مليون نسمة في أبريل المقبل، مما يستدعى زيادة العمل على زيادة المساحة الزراعية من القمح، بهدف زيادة حجم الإنتاج المحلي منه، بما يساعد على تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى من القمح والاستيراد، حيث بلغ حجم استيراد القمح نحو 13 مليون طن لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، ومن ثم يتم الحد من الاستيراد وتوفير جانب كبير من العملة الأجنبية التى ترهق ميزانية الدولة.

وكانت وزارة الزراعة قد تعهدت الموسم الماضى حين انخفضت المساحة الزراعية من القمح بزيادة هذه المساحة لتصل إلى نحو 3,8 مليون فدان لتتناسب مع الارتفاع الكبير فى عدد السكان، وليكن هذا الأمر خطوة في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والتوقف عن استيراده ولتستعيد مصر عصرها الذهبى في عدم الاحتياج لاستيراد هذا المنتج الاستراتيجي.

ومع انطلاق موسم زراعة القمح 2025 - 2026 ينتظر مزارعي المحصول أهمية التوصيات وأفضل الأنواع والخريطة الصنفية لكل نوع لتحقيق أعلى إنتاجية، ولا بد فى هذا الإطار أن تحرص وزارة الزراعة على تقديم تلك الإرشادات تسهيلا على الفلاحين، حيث إن الموسم الزراعي الحالي يُعد موسم اختبار حقيقي لوعي وخبرة الفلاح المصري في ظل التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم هذا العام..

حيث إن المؤشرات المناخية تؤكد أن العالم سوف يشهد تقلبات جوية وبردا شديدا خلال فصل الشتاء، وهو ما يعتبر أمرا جيدا للقمح، لكنه في الوقت نفسه يمثل بيئة مثالية لانتشار مرض الصدأ الأصفر، إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الفنية الدقيقة.

وقدم الخبراء عدة نصائح لمزارعى القمح قبل البدء في زراعته، منها ضرورة الالتزام بميعاد الزراعة المناسب، والتقاوي المعتمدة، والخريطة الصنفية، والزراعة على مصاطب، والري المنتظم وهى الإرشادات التى تضمن تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة عالية.

وأكدوا أن الزراعة على مصاطب تُعد أهم تقنية في الموسم الحالي، حيث تساهم في توفير 30% من التقاوي و25% من مياه الري، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 10 و25% فضلًا عن دورها في تقليل الملوحة وتحسين تهوية التربة، أما عن الري، فأنه يجب أن تكون هناك 4 إلى 5 ريات رئيسية بالإضافة إلى رية الزراعة، مع أهمية رية ما يسمى المحاياة بعد 21 يومًا من الزراعة.

وأضافوا أن الحملة القومية تشمل التوسع الأفقي بزيادة المساحات المنزرعة، وتشمل أيضا التوسع الرأسي من خلال رفع الإنتاجية باستخدام الأصناف عالية الجودة، وتقليل الفاقد في الحصاد والتخزين والاستهلاك، إلى جانب تنمية القدرات البشرية للمرشدين الزراعيين والمزارعين لضمان التطبيق السليم للتوصيات الفنية..

ولذلك فإن النشاط الإرشادي سيتكثف هذا الموسم في مناطق الاستصلاح الجديدة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، في كل من توشكى والعوينات والفرافرة والواحات وغرب المنيا ووادي النطرون والمراشدة، إضافة إلى مشروع مستقبل مصر ومشروعات جهاز الخدمة الوطنية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي في تلك المناطق الجديدة.

ولذلك فإن الأمر يتطلب أن تمضى الحملة القومية للقمح بخطى ثابتة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال العلم والتخطيط والإرشاد الزراعى الفعال، فضلًا عن ضرورة أن تدرك الحكومة وتحديدا وزارة الزراعة أن الفلاح المصري يظل شريك النجاح الأول في تحقيق أمن مصر الغذائي.

ولا شك أن سعر أردب القمح مشجع للغاية حيث يتراوح لموسم 2025 /2026 بين 2250 و2350 جنيهًا حسب درجة النقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.