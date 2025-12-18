الخميس 18 ديسمبر 2025
ماذا حدث بين الأهلي وسيراميكا قبل صدام الجمعة في كأس عاصمة مصر

الاهلي وسيراميكا
الاهلي وسيراميكا
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

والتقى الفريقان في 14 مباراة بمختلف البطولات قبل لقاء بطولة كأس عاصمة مصر غدا، حقق الأهلي الفوز في 12 مواجهة، بينما حسم التعادل نتيجتي مباراتين.

فيما لم ينجح سيراميكا حتى الآن في تحقيق أي انتصار على الفريق الأحمر، وسجل لاعبو الأهلي 31 هدفًا في شباك سيراميكا، بينما استقبلت شباك الأحمر 8 أهداف فقط.

وتلقى الأهلي، الخسارة على يد إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء  الجمعة الماضي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي نظيره سيراميكا غدا الجمعة الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

