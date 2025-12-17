الأربعاء 17 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره برينتفورد، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

ويغيب عمر مرموش عن مانشستر سيتي بسبب تواجده مع منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد 

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، نيكو أورايلي.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، نيكو جونزاليس، أوسكار بوب، ريان شرقي، سافينيو.

خط الهجوم: ديفيني موكاسا.

دكة البدلاء: دوناروما، دياز، هالاند، بيرناردو سيلفا، جفارديول، نونيز، فودين، جراي، مفوني.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو 

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في كأس كاراباو في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأربعاء، العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو عبر قناة beIN sports HD 2.

وستُقام مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء اليوم، عقب مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام.

ويفتقد نادي مانشستر سيتي خدمات النجم المصري عمر مرموش بعدما انضم إلى منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق للمرة الأولى هذا الموسم خمسة انتصارات متتالية في مختلف البطولات، وهو ما يعكس عودة الفريق تدريجيًّا إلى مستواه المعهود في التوقيت الحاسم من الموسم.

وكان الفريق السماوي قد حقق سلسلة انتصارات لافتة على حساب ليدز يونايتد، فولهام، سندرلاند، وريال مدريد، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على كريستال بالاس في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا استعادة توازنه.

