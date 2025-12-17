في غياب مرموش، مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الليلة

18 حجم الخط

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره برينتفورد في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين «كأس كاراباو».

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى كوكبة النجوم التي يقودها المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

في المقابل، يسعى برينتفورد إلى تحقيق مفاجأة قوية بإقصاء حامل اللقب، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والسرعات في التحولات الهجومية، إدراكًا منه أن مباريات الكؤوس لا تعترف سوى بما يُقدَّم داخل المستطيل الأخضر.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق للمرة الأولى هذا الموسم خمسة انتصارات متتالية في مختلف البطولات، وهو ما يعكس عودة الفريق تدريجيًّا إلى مستواه المعهود في التوقيت الحاسم من الموسم.

وكان الفريق السماوي قد حقق سلسلة انتصارات لافتة على حساب ليدز يونايتد، فولهام، سندرلاند، وريال مدريد، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على كريستال بالاس في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا استعادة توازنه.

ويغيب عن صفوف مانشستر سيتي في مباراة اليوم النجم المصري عمر مرموش، بسبب استعداده للانضمام إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر انطلاقها في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، حيث يستهل مشواره بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، ثم يلتقي جنوب إفريقيا يوم 26، ويختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 من الشهر ذاته.

