يايا توريه منتقدا جوارديولا بعد خلافاتهما: ليس رجلًا بل ثعبانًا

18 حجم الخط

فتح يايا توريه، أسطورة كرة القدم الإيفوارية، النار مجددًا على بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حيث وصفه بـ"الثعبان" بسبب علاقته المتوترة معه على مدار مسيرتهما في برشلونة ومانشستر سيتي.

وأضاف توريه في تصريحات لصحيفة ديلي ميل: "لا أرى رجلًا أمامي، بل أرى ثعبانًا"، مشيرًا إلى أن جوارديولا تسبب في رحيله عن برشلونة عام 2010، قبل أن يعاود نفس الموقف معه في مانشستر سيتي، ما دفعه للانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني لاحقًا.

وأضاف توريه: "لم يشركني هذا الرجل في المباريات طوال العام، وفي نهاية العام أتألق في كأس العالم 2010، ثم يأخذني مرة أخرى إلى برشلونة، كانت زوجتي تحذرني منه وتقول إنه شرير، وليس رجلًا، وأنه شخص سلبي".

تجدر الإشارة إلى أن توريه لعب تحت قيادة جوارديولا في برشلونة لمدة موسمين، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 30 مليون يورو، ثم استمر مع الفريق الإنجليزي موسمًا ونصف قبل فسخ عقده والانتقال إلى أولمبياكوس.

تصريحات مثيرة من جوارديولا على خسارة مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن

فيما أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن حزنه بعد الخسارة على ملعبه وبين أنصاره ضد باير ليفركوزن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يكتفِ جوارديولا بالحديث عن قراراته الفنية، بل تطرق إلى أداء اللاعبين وطريقة تعامل الفريق مع لحظات المباراة، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي لم يكن حاضرًا بالشكل المطلوب لا دفاعيًّا ولا هجوميًّا.

وأكد المدرب الإسباني أن المسؤولية تقع على عاتقه أولًا، لكنه لا يزال يؤمن بجودة اللاعبين الذين بدأوا المباراة، رغم افتقاد الفريق لما يحتاجه في أعلى المستويات من تركيز وإصرار.

مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن، فيتو

تصريحات بيب جوارديولا بعد الخسارة أمام باير ليفركوزن

قال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية بعد المباراة عن إجراء 10 تغييرات أمام باير ليفركوزن: "أنا أفهم هذا السؤال بالتأكيد عليّ أن أتقبله، يجب أن أتقبله، لو كنا فزنا لما كانت هناك مشكلة".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “أتقبل هذا لأنه ربما كان عددًا كبيرًا، لكننا نلعب كل يومين أو ثلاثة أو أربعة لكن ربما كان كثيرًا فعلًا، الجميع على حق، بالنظر إلى النتيجة، ربما كان كثيرًا”.

وأكمل: "بشكل عام قدمنا بعض الأشياء الجيدة جدًا، كانت لدينا فرص، ونصف فرص؛ لكن دائمًا هناك من يصد، دائمًا ننزلق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.