الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير مدرسة بنقادة في قنا يثير الجدل بسبب فيديو متداول عن تشغيل التلاميذ عمال بناء

فيتو
فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة قنا خلال الساعات الماضية جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو متداول عن قيام مدير مدرسة ومدرس تربية زراعية بتشغيل التلاميذ بإحدى مدارس مركز نقادة غرب المحافظة، ما  أثار استياء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا وزارة التربية والتعليم بإيضاح حقيقة هذا الأمر.

فيديو متداول عن تشغيل التلاميذ عمال بناء يثير الجدل

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الكبير بسبب قيام مدير مدرسة ومعلم تربية زراعية   بتشغيل التلاميذ ببعض الأنشطة الخدمية بالمدرسة فيما قال البعض إن التلاميذ كانوا يرتدون الزي المدرسي، ويشاركون في أعمال بناء باستخدام أدوات بدائية داخل فناء المدرسة، وهو ما فجّر موجة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور.

وأظهر الفيديو مشاهد اعتبرها كثيرون مخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، فضلًا عن كونها تُعرّض حياة الطلاب للخطر، خاصة في ظل غياب إجراءات السلامة المهنية أو الإشراف المتخصص.

وأكدت مصادر تعليمية أن المديرية تتعامل بجدية مع الواقعة، في إطار حرصها على سلامة الطلاب، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة داخل المؤسسات التعليمية.

مصدر: إحالة مدير المدرسة ومعلم زراعة للتحقيق بقنا 

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بــ محافظة قنا، عن إحالة مدير المدرسة ومعلم زراعة بإدارة نقادة التعليمية إلى التحقيق، على خلفية تداول مقطع الفيديو. 

وأوضح المصدر أن الواقعة تعود إلى قيام معلم الزراعة بتنفيذ نشاط تعليمي خلال الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب جاءت – بحسب أقواله – دون إجبار، وفي إطار مساعدة المعلم أثناء النشاط، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الواقعة قيد التحقيق للوقوف على ملابساتها كاملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة قنا قنا نقادة مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التربية والتعليم

مواد متعلقة

محكمة قنا: السجن 5 سنوات لمتهم أشعل النار في سيارة نقل ثقيل محملة بكراتين مياه

محافظ قنا يشارك في ندوة نقابة المهندسين لتعزيز التعاون وتطوير منظومة التصالح

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة في قنا

إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كأس الإنتركونتيننتال، باريس سان جيرمان يتقدم على فلامنجو بهدف في الشوط الأول

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

الدينار البحريني يسجل 126.41 جنيه للبيع في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر تسيطر بـ 7 ألقاب.. الأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة الـ35 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في حلاقة القزع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads