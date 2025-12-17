مدير مدرسة بنقادة في قنا يثير الجدل بسبب فيديو متداول عن تشغيل التلاميذ عمال بناء

18 حجم الخط

شهدت محافظة قنا خلال الساعات الماضية جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو متداول عن قيام مدير مدرسة ومدرس تربية زراعية بتشغيل التلاميذ بإحدى مدارس مركز نقادة غرب المحافظة، ما أثار استياء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا وزارة التربية والتعليم بإيضاح حقيقة هذا الأمر.

فيديو متداول عن تشغيل التلاميذ عمال بناء يثير الجدل

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الكبير بسبب قيام مدير مدرسة ومعلم تربية زراعية بتشغيل التلاميذ ببعض الأنشطة الخدمية بالمدرسة فيما قال البعض إن التلاميذ كانوا يرتدون الزي المدرسي، ويشاركون في أعمال بناء باستخدام أدوات بدائية داخل فناء المدرسة، وهو ما فجّر موجة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور.

وأظهر الفيديو مشاهد اعتبرها كثيرون مخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، فضلًا عن كونها تُعرّض حياة الطلاب للخطر، خاصة في ظل غياب إجراءات السلامة المهنية أو الإشراف المتخصص.

وأكدت مصادر تعليمية أن المديرية تتعامل بجدية مع الواقعة، في إطار حرصها على سلامة الطلاب، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة داخل المؤسسات التعليمية.

مصدر: إحالة مدير المدرسة ومعلم زراعة للتحقيق بقنا

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بــ محافظة قنا، عن إحالة مدير المدرسة ومعلم زراعة بإدارة نقادة التعليمية إلى التحقيق، على خلفية تداول مقطع الفيديو.

وأوضح المصدر أن الواقعة تعود إلى قيام معلم الزراعة بتنفيذ نشاط تعليمي خلال الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب جاءت – بحسب أقواله – دون إجبار، وفي إطار مساعدة المعلم أثناء النشاط، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الواقعة قيد التحقيق للوقوف على ملابساتها كاملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.