المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين

أعلنت نقابة المحامين، عن الجدول الزمني لانتخابات مجالس النقابات الفرعية والتي ستجرى على مرحلتين، الأولى في ١٧ يناير المقبل، والثانية ٣١ يناير المقبل.

الترشح لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

كما أعلنت النقابة أن تقديم ملفات الترشح للمرحلة الأولى سيتم بدءًا من يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 وحتى الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، عدا اليوم الأخير حيث يمتد العمل حتى 5:00 مساءً.

المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة من المرشحين لتقديمها مع ملف الترشح في انتخابات النقابات الفرعية

1 ـ صورة كارنيه النقابة لعام 2025.

2 ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

3 ـ شهادة صادرة من إدارة التأديب تفيد بوجود أو عدم وجود أحكام أو قرارات تأديبية من عدمه.

4 ـ شهادة سداد رسم القيد لعام 2025.

5 ـ صحيفة حالة جنائية موجّهة باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات.

6 ـ برنت تأمينات حديث من النقابة العامة.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات، وذلك على النحو التالي:

المرشح لمقعد النقيب: عن مدة 20 عامًا.

المرشح لمقعد الأعضاء: عن مدة 7 سنوات.

المرشح لمقعد الشباب: عن مدة 5 سنوات.

