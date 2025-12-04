مستثمرو العاشر يناقشون تحديات المصانع مع قيادات مصلحة الضرائب

18 حجم الخط

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تتعرض لها الصناعة المصرية مع مصلحة الضرائب وذلك بحضور محمد كشك رئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية.

وترأس الاجتماع حسن الفندى - مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية وحضور كل من الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون اللجان والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية بالإضافة إلى مسئولو وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب وبحضور عدد (٧٥) من المستثمرين ومندوبي الشركات اعضاء الجمعية.

وأكد حسن الفندى - رئيس لجنة الضرائب أن مصلحة ملف الضرائب يعتبر من أهم الملفات التي تهم المستثمرين، مؤكدًا اتجاه مصلحة الضرائب المصرية وجديتها في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

ضرورة تسهيل الاجراءات الضريبية

وخلال الإجتماع تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والتي تمثلت ضرورة تسهيل الإجراءات الضريبية وإقرار حوافز للشركات الملزمة وربط الجهات الحكومية ببعضها للتيسير على المتعاملين خاصة فى ظل هذا المناخ المميز للمجتمع الضريبي، بالإضافة إلى مشكلة الفواتير الوهمية وأثرها السلبي على المجتمع الضريبي والتي تسبب مشاكل كثيرة للممولين حيث يتم الشراء من شركة مسجلة ولها رقم ضريبي وبعد ذلك تفاجئ الشركة بأنه فواتير وهمية ولا يعترف بقيمته.

كما تضمنت المشكلات التي تم مناقشنها خلال الإجتماع عدم استخراج تقرير من منظومة الفاتورة الإلكترونية وخضوع الحد الأدنى المرتبات لضريبة كسب العمل ووجود سياسة غير واضحة في تنفيذ مبادرات التيسيرات الضريبية والبطء في إجراءات نقل الملفات في إدارة الحجز والتحصيل بالإضافة إلى عدم وجود سجل بيانات للشركات على المنظومة الالكترونية وكذلك ربط استخراج وتجديد أي مستند بإجراءات الفحص الضريبي.

ومن جانبه أكد رئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب على حرص جمعية المستثمرين على التواصل مع المصلحة بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية، مؤكدًا أن هناك توجهات من وزير المالية والدكتورة رئيس المصلحة بحل المشكلات وتذليل العقبات مع المستثمرين بما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي، مًشيرًا إلى أن تنظيم هذا الإجتماع من الممكن أن تًسفر عنه إصدار أو تعديل تشريع أو لائحة أو قرارات وزارية لتوضيح أى لغط في التطبيق أو تعديل مسار أيه أمور تًمثل مشاكل في المجتمع الضريبي.



وفيما تعلق بالمشكلات التي تم عرضها خلال الأجتماع أكد " كشك" أن مشكلة الفواتير الضريبية تحتاج إلى تكاتف الجميع خاصة الشركات الكبيرة وعدم تعاملها مع الشركات غير المسجلة أو التي تصدر فواتير وهمية، كما طالب المستثمربن بتجهيز مستندات الفحص وبالأخص محضر ضريبة القيمة المضافة، حيث يطلب المأمور تحليلات مختلفة للمبيعات والمشتريات بطريقة معينه رغم ان كامل هذه البيانات على بورتال، وفيما تعلق بالمنظومة فقد أكد أنه جارٍ إحداث التكامل من منظومة الضرائب الالكترونية والعمل على حل المشكلات بها، كما أشار إلى أنه سيتم رفع مذكرة رئيس المصلحة بشأن إعفاء الضريبة حتى الحد الأدنى.

